Blitz a Torino per Thuram: “70 milioni per la Juventus”

Assalto dalla Spagna al figlio d’arte, legato ai bianconeri fino a giugno 2029

Si parla sempre e solo di Yildiz, ma la Juve ha un altro pezzo da novanta che potrebbe essere costretta a sacrificare nel prossimo calciomercato estivo. Parliamo di Khephren Thuram, sul quale non ci sono soltanto alcune big di Premier League.

Lo spagnolo ‘Fichajes.net’ rilancia infatti la pista Real Madrid per il futuro del figlio d’arte, uno degli insostituibili della squadra di Igor Tudor. E uno dei pochissimi affari indovinati di Cristiano Giuntoli da Direttore dell’area tecnica bianconera: pagato sui 20 milioni di euro perché era in scadenza col Nizza, già col senno del prima una cifra irrisoria per un calciatore di tale livello.

Una cifra irrisoria che si è già più che triplicata. Stando alla medesima fonte, infatti, il club bianconero sarebbe disposto a privarsene solo in caso di una proposta da almeno 70 milioni di euro. Troppo? Il prezzo alla fine lo fa il mercato, che per Thuram è piuttosto variegato.

Obiettivo Thuram, Real pronto ad accontentare la Juve

Le pretendenti al suo cartellino sono diverse, soprattutto inglesi (vedi il Liverpool), anche se in queste ore è riemersa di prepotenza la candidatura del Real, appena affrontato in Champions da Thuram e compagni.

Secondo il sito ispanico, le ‘Merengues’ puntano a rinforzare ulteriormente la mediana e Thuram, in aggiunta al sopracitato Yildiz, è un profilo che piace al tecnico Xabi Alonso. ‘Fichajes’ aggiunge che il club presieduto da Florentino Perez potrebbe effettuare un blitz nei prossimi mesi, mettendo sul piatto proprio la cifra richiesta da Comolli e soci.