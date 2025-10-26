La Roma chiama la Juve: scambio tra giocatori in scadenza

Gasperini approva: ecco tutti i dettagli

Da “famo ‘sto stadio” a “famo “sto scambio”. Già a gennaio, ovviamente, perché i protagonisti sono, o meglio sarebbero due giocatori con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per non perderli a zero, ecco che Juve e Roma potrebbero mettere in piedi un’operazione oggi solo su carta. Neanche, sul web.

La voce che rimbalza dalla Capitale è questa: Gasperini pretende nuovi rinforzi nel prossimo calciomercato invernale, specie in attacco visto che Dovbyk e Ferguson stanno facendo piangere. Ma il tecnico giallorosso, che sappiamo essere molto esigente, si aspetta qualcosa di significativo anche in altre posizioni del campo.

Per il centrocampo, a sorpresa ma non troppo, sta circolando il nome di Weston McKennie. Il texano è in scadenza con la Juventus e, perlomeno ad oggi, non ci sono i margini per un prolungamento. Per questo Comolli potrebbe dare il benestare alla cessione nella finestra di riparazione.

Pellegrini per McKennie: la risposta della Juve alla Roma

Per McKennie, prendibile gratis cinque mesi dopo, la Roma o intermediari vicini ad essa potrebbe tentare la strada dello scambio. Come da titolo, di uno scambio tra giocatori in scadenza: McKennie per Lorenzo Pellegrini, un po’ rilanciato da Gasperini in questo avvio di stagione, anche se la società ha già deciso da tempo di non rinnovargli il contratto.

Cosa risponderebbe la Juve? Eventualmente, ma non ci mettiamo la mano sul fuoco, con un “no, grazie”, dato che per la mediana ci sono e ci saranno altre necessità.