Lo scambio folle tra Juve e Real Madrid: ‘Dateci lui per Yildiz’

Xabi Alonso è un grande estimatore del numero 10 bianconero. La richiesta provocatoria a Florentino Perez

Yildiz nel mirino del Real Madrid. Anche del Real Madrid, considerato che il numero 10 bianconero è già da tempo un obiettivo di mezza Europa, della Premier in particolare.

Ma le ‘Merengues’ possono davvero scombinare i piani, in primis quelli della Juve che non vorrebbe privarsi del proprio gioiello.

Sono arrivate conferme: Xabi Alonso è un grande estimatore del talento turco, imprescindibile per Tudor – ha giocato praticamente sempre da quando è arrivato il tecnico croato – come per la Nazionale guidata da Montella.

Nel mezzo di un rinnovo ancora non arrivato, e che prevede un adeguamento al rialzo dell’ingaggio fino ad almeno 5/6 milioni netti, ecco i rumors circa un possibile tentativo del club più famoso al mondo.

Nel prossimo calciomercato estivo, la Juventus potrebbe fare dei sacrifici per iniziare a mettere un po’ in ordine i propri conti, ricordando che l’UEFA ha già avviato una indagine per sospetta violazione del Fair Play Finanziario.

“Volete Yildiz? Allora dateci Nico Paz”

Il prezzo di Yildiz? 80, 90 se non addirittura 100 milioni. Ma molto meno con l’inserimento di una contropartita tecnica. Provocatoriamente ma non troppo, la Juve potrebbe chiedere al Madrid nientemeno che lui, Nico Paz, lo straordinario talento del Como che a tutti gli effetti controlla lo stesso Real e che è da un anno sul taccuino dell‘Inter.

Già, perché gli spagnoli hanno un’opzione di riacquisto valevole fino al 2027 da 8/9 milioni a salire – oltre al 50% sulla futura rivendita – che a meno di sorprese eserciteranno al termine della stagione.

“Volete Yildiz? Allora dateci Nico Paz”. Fantamercato? Non è mica detto…