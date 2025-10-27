Juve, c’è già l’effetto Spalletti: “Vlahovic non vede più il campo”

Ore caldissime per la panchina bianconera. Annuncio esolosivo in diretta
Queste potrebbero essere le ore di Spalletti alla Juve. È l’ex CT dell’Italia, infatti, il nome in cima alla lista di Comolli per raccogliere l’eredità di Tudor, esonerato all’indomani del ko con la Lazio e al momento sostituito da Brambilla. Il tecnico della NextGen guiderà la squadra almeno mercoledì sera contro l’Udinese, nel turno infrasettimanale di Serie A.
L’arrivo di Spalletti porterebbe a un cambio di modulo, anche il toscano ha utilizzato anche il 3-5-2 nel corso della sua ultima – fallimentare – esperienza alla guida della Nazionale italiana. Dal punto di vista dei giocatori, pure lui, come Tudor, potrebbe insistere con Koopmeiners, per provare a riportarlo (impresa ardua) ai livelli dei tempi dell’Atalanta. Da capire, invece, l’eventuale approccio con capitan Locatelli, fatto fuori dall’ultimo Europeo con polemiche annesse.
Per quanto riguarda l’attacco, infine, sarebbe da tenere d’occhio la situazione Vlahovic. Le caratteristiche del serbo, non in grado di dialogare coi propri compagni, non sono per nulla affini all’idea di calcio del classe ’59.
Nella diretta di TI AMO CALCIOMERCATO, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, si è affrontato anche questo tema. Tranchant l’opinione di Alessio Lento: “Con Spalletti, Vlahovic non vede più il campo”.