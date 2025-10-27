La richiesta di Yildiz mette in crisi la Juve: scenario clamoroso

Intanto non si è ancora chiuso il capitolo rinnovo. Tutti i dettagli

La Juve è in un mare di guai. Stamane l’esonero ufficiale di Igor Tudor, ormai nell’aria da molti giorni e diventato definitivamente inevitabile dopo la terza sconfitta consecutiva. Chi al suo posto? La prima scelta è Spalletti, il piano B Palladino, nel frattempo squadra affidata a Brambilla. Ci sarà lui mercoledì sera contro l’Udinese.

Dal dopo Tudor al caso Yildiz, come si usa dire il passo è davvero breve. Per il turco resta sempre aperto il capitolo rinnovo: il numero 10 chiede un aumento importante, fino a 5/6 milioni di euro netti per legare ulteriormente il proprio futuro al club bianconero.

Le parti trattano più o meno sotto traccia, ma va detto che neanche un accordo darebbe la certezza sulla permanenza a Torino del classe 2005 pure nella prossima stagione.

Juve fuori dalla Champions? Yildiz potrebbe chiedere la cessione

In caso di mancata qualificazione in Champions, per la brutta piega che ha preso la stagione un obiettivo tutt’altro che scontato, Yildiz potrebbe chiedere di essere ceduto nel prossimo calciomercato estivo. E sappiamo bene come i potenziali acquirenti non manchino, dalle big inglesi fino al Real Madrid.

Se ‘costretta’ a cederlo anche per ragioni finanziarie, come noto l’UEFA ha avviato una indagine per sospetta violazione del Fair Play Finanziario, la Juve potrebbe accettare una proposta inferiore ai 70 milioni di euro..