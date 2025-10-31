Dal gol alla cessione a gennaio: Spalletti non trattiene Dusan Vlahovic

La rete contro l’Udinese di mercoledì sera potrebbe essere stata una delle ultime con la maglia bianconera

Terzo gol in questo campionato di Serie A per Dusan Vlahovic che, dopo essersi conquistato un calcio di rigore, lo ha trasformato aprendo la sfida contro l’Udinese.

La partita è, poi, terminata sul risultato di 3-1, con la vittoria conquistata dal traghettatore Massimo Brambilla in panchina, in attesa di Luciano Spalletti che guiderà la squadra già da Cremona.

L’attaccante serbo ha messo in campo una prestazione convincente, ma nonostante questo, continua a tenere banco la sua delicata situazione contrattuale.

A giugno si libererà a parametro zero, visto che, allo stato attuale, non ci sono margini per un eventuale prolungamento dell’accordo. Ma Comolli spera di liberarsene a gennaio per evitare di perderlo a titolo gratuito.

Chelsea su Vlahovic per gennaio: fissato il prezzo dalla Juventus

In quest’ottica, potrebbe arrivare l’aiuto di un ex juventino come Enzo Maresca, attuale manager del Chelsea e accostato alla Juve in vista della prossima stagione, prima dell’affondo su Spalletti.

Stando, infatti, a quanto arriva dall’Inghilterra, ai londinesi sarebbe stato detto che nella prossima sessione di mercato il cartellino del giocatore sarà valutato 23 milioni di euro, una cifra decisamente abbordabile per le casse dei ‘Blues’.

Dunque, se il Chelsea vorrà, potrà avere Vlahovic a gennaio sborsando questa cifra, definita “irrisoria” dalle fonti inglesi che riportano la notizia. La dirigenza bianconera attende proposte concrete, poi toccherà al calciatore decidere.