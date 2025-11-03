Juventus, è furia totale dopo la partita: caos senza fine

Tifosi su tutte le furie dopo quanto accaduto ai rivali dell’Inter. L’episodio ha spaccato l’opinione pubblica

La Juventus di Spalletti ha vinto la prima gara sotto la nuova guida tecnica convincendo contro la Cremonese. Domenica è quindi arrivato anche il successo esterno, con medesimo risultato di 1-2, da parte dell’Inter sul Verona.

A margine della gara del Bentegodi un episodio ha fatto tanto discutere i tifosi delle rivali dei nerazzurri. Nel corso della ripresa infatti sul punteggio di 1-1 Bisseck ha fermato con un fallo a metà campo Giovane incassando un cartellino giallo. Proteste vibranti per l’accaduto con molti che avrebbero voluto un provvedimento disciplinare più pesante per il centrale di Chivu.

A spiegare nel dettaglio la situazione ci ha però pensato il collega Maurizio Russo su X:

#VeronaInter – #Bisseck ferma #Giovane e viene ammonito. Per la chiara occasione da gol, e quindi l’espulsione, manca il parametro della direzione generale dell’azione che è verso l’esterno e non verso la porta @calciomercatoit pic.twitter.com/qx8qYLb87X — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) November 2, 2025

Nulla da fare quindi a termini di regolamento per configurare il rosso per chiara occasione da gol, eppure sui social in tantissimi hanno protestato per quanto avvenuto:

In molti, soprattutto nei minuti successivi all’accaduto, hanno riversato la propria rabbia sui social per l’intervento di Bisseck. La situazione è però stata chiarita dal punto di vista regolamentare, spiegando i motivi del giallo.