La Juventus perde l’amichevole contro l’Inter per 1-2, con due regali di Di Gregorio ai nerazzurri. Per la vecchia signora segna Concecaio

Di Gregorio 4: colpevole su entrambi i gol, male malissimo anche in alcune uscite;

Kalulu 6: prova a dare il suo solito contributo ma molto sottotono sulla fascia, quasi a corto di energia; (Celik 6): molte giocate scolastiche senza mai incidere piu di tanto;

Bremer 6: cerca di contenere Pio Esposito come può ma ancora non sta con le gambe piene di energia e si nota; (Rugani sv)

Kelly 5,5: letture difensive con tanti svarioni, molte volte imposta con tanta confusione c’è da migliorare e prendere fiducia; (Cabal 5): entra da centrale e fa malissimo sbaglia tutte le posture con il corpo e non è mai preciso;

Cambiaso 5: non è mai incisivo porta porta palla senza una meta perde, non legge la fase difensiva ed è confusionario; (Boga sv)

Locatelli 5,5: tanta fase difensiva corretta ma li davanti serve più qualità, entrando bene con la palla in verticale e rischiando qualcosa; (Arthur sv)

Douglas Luiz 6: oggi molto sottotono soprattutto fisicamente palla al piede sbaglia molte scelte non da lui; (Koopmeiners 5): malissimo non sa mai che punto di riferimento prendere e non guarda mai la palla atteggiamento sbagliato;

Mckennie 5,5: li dietro la punta non si possono sbagliare tutti quei palloni, serve più qualità nell’ultimo tocco; (Miretti sv)

Zhegrova 5: non può partire dall’inizio perché va sempre in difficoltà soprattutto quando è raddoppiato non ha sbocchi, deve trovare una condizione fisica totale; (Concecaio 6,5): entra con atteggiamento giusto cerca di puntare gli uomini e fa anche il gol che accorcia la partita;

Yildiz 6: pochi spunti non è brillante gioca molto sempre largo e non cerca mai di entrare dentro il campo nella zona calda dove può essere incisivo; (Alajbegovic 6): ancora si deve ambientare al meglio ma ha fatto vedere qualche spunto interessante sotto porta però bisogna essere più cattivi, freddi;

David 5: lento goffo, non aiuta mai la squadra non allunga il reparto fa difficoltà nei palloni alti serve molto altro; (Kolo Muani 6): ancora non al meglio fisicamente e con l’intesa di squadra cerca di allungare il reparto con dei movimenti in profondità, e di giocare con la squadra;

Spalletti 6: per competere li davanti c’è molto lavoro da fare ma qualche aiuto deve arrivare anche dalla società nei ruoli fondamentali come quello del portiere;