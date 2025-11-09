Conte vuole la svolta a destra: 15 milioni per toglierlo alla Juve

Il Napoli gioca d’anticipo: blitz a gennaio per anticipare i bianconeri

Come Sarri per Kostic, Antonio Conte potrebbe scendere in campo per una delle sorprese di questa Serie A. Scendere in campo e fregare la Juve, anch’essa interessata al cartellino del calciatore.

Neanche l’arrivo, anzi il ritorno di Ottolini potrebbe servire ad avere la meglio sul Napoli.

Il Ds ha appena lasciato il Genoa, rescindendo il contratto in essere, proprio perché è in procinto di rivestirsi di bianconero. Comolli lo ha scelto per il ruolo di Direttore sportivo: lo affiancherà anche sul mercato, vedremo già a partire di gennaio con che modalità.

In ogni caso il suo riapprodo alla Continassa potrebbe non essere sufficiente alla Juve per vincere la sfida con il grande ex Conte.

Una sfida che, stavolta, ha come protagonista Norton-Cuffy, laterale destro esploso definitivamente quest’anno con la maglia del Genoa. È al suo secondo anno in Serie A e col ‘Grifone’, ma è solo in questi mesi – nonostante le enormi difficoltà della squadra – che è riuscito a farsi apprezzare in maniera convinta anche dalle big italiane.

In particolare da Juventus e Napoli.

Sprint Napoli per Norton-Cuffy: 15 milioni a gennaio per anticipare la Juve

Le ultime di calciomercato danno gli azzurri in forte pressing sull’inglese, soprattutto pronti a comprarlo già a gennaio lasciandolo magari in prestito al Genoa fino al termine della stagione. Tra i due club ci sono eccellenti rapporti, con l’affare che potrebbe chiudersi sui 15 milioni più qualche bonus. L’obiettivo di Manna, su indicazione di Conte, è anticipare proprio la Juve.