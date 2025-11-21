“Xhaka legato a Spalletti”: rivelazione in diretta sull’obiettivo della Juventus | ESCLUSIVO

In attesa di fare ritorno in campo, con la sfida contro la Fiorentina che attende i bianconeri, circolano diverse voci di mercato

Sono giorni concitati in casa Juventus, e non solo per la prossima importantissima sfida che attende la squadra di Spalletti per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Ma c’è anche molto altro di cui parlare, visto che la sessione invernale del calciomercato è sempre più vicina e le indiscrezioni che interessano i piemontesi sono diverse.

Una su tutte quella che riguarda il possibile rinforzo di centrocampo, con tanti nomi sul tavolo dell’amministratore delegato Damien Comolli. In primis quello di un vecchio obiettivo, come Granit Xhaka.

Prima di trasferirsi al Sunderland, in Premier League, l’estate scorsa il 33enne Nazionale svizzero è stato accostato, con insistenza, proprio alla Juve, ma anche al Milan. Adesso il suo nome è tornato di moda.

Xhaka legato a Spalletti: è l’uomo giusto per la Juventus?

Al canale Twitch di Juvelive.it, è intervenuto il giornalista di Tuttosport Daniele Galosso per parlare di questa situazione: “Per fare dei nomi precisi è ancora presto, il target è comunque quello di un centrocampista centrale.

Se non di un regista puro, di sicuro un calciatore di palleggio che possa dettare i tempi del gioco, come Spalletti ha sempre avuto nelle sue squadre. Quindi, le attenzioni si stanno focalizzando in quella posizione di campo.

Xhaka è un interesse legato alla figura di Spalletti, ma in questo momento non c’è l’intenzione del Sunderland di cederlo. Ma manca ancora tanto.

Nel caso dello svizzero non si parlerebbe di un investimento da 40-50 milioni di euro, perché non c’è quella disponibilità in questo momento. Però c’è la volontà di muovere qualche filo in mezzo al campo”, ha concluso Galosso.