L’annuncio su Cancelo alla Juve a gennaio: ecco cosa succede

Il portoghese ha giocato una stagione, quella successiva all’Inter, con la maglia bianconera

Cancelo dopo Brozovic e Kessie. Un altro calciatore adesso in Arabia che viene accostato alla Juve. A differenza degli altri due, il portoghese in forza all’Al-Hilal di Inzaghi è un ex bianconero: giocò alla corte di Allegri nella stagione 2018/2019, vincendo Scudetto e Supercoppa.

Il latereale realizzò 1 gol e 9 assist nell’unica annata juventina, prima del trasloco al Manchester City nell’ambito dello scambio con Danilo. Alla Continassa giunse dopo l’esperienza all’Inter, positiva soltanto nella seconda parte, allenata al tempo da un certo Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo fu prezioso per la crescita soprattutto tattica del classe ’94 di Barreiro, legato all’Al-Hilal da un contratto in scadenza a giugno 2027. Legato, e questo è ancor più importante, al potente agente Jorge Mendes che pure a Torino ha messo radici: da Cristiano Ronaldo a Conceicao e Kenan Yildiz, passando per l’appunto da Cancelo.

Ritorno Cancelo alla Juve: zero conferme

Comunque i rumors circa un possibile ritorno di Cancelo alla Juve, per giunta nel calciomercato di gennaio, non hanno raccolto conferme.

“Non mi risulta che a Torino stiano lavorando a un suo ritorno – ha detto Fabrizio Romano sul suo canale Youtube – Non c’è alcun discorso tra club e Mendes per il giocatore: Cancelo ha uno stipendio fuori dai parametri italiani – circa 15 milioni netti, ndr – Dovrebbe accettare un ingaggio diverso per tornare in Serie A”.

Per le corsie esterne, ma il discorso vale anche per altri ruoli (regista incluso), Comolli e soci stanno valutando profili decisamente più giovani e meno costosi lato stipendio.