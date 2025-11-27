Juve, gennaio da protagonista: lo scambio impossibile con Vlahovic

Il discorso rinnovo del serbo è stato rimandato a fine stagione, ma i margini per un accordo restano ridotti

Ci aspettiamo una Juve protagonista nel prossimo calciomercato invernale. Ormai non è più un mistero, la priorità dei bianconeri sarà un regista. Sarà, quindi, accontentare Spalletti, per il quale quello del play è un ruolo indispensabile.

Gennaio potrebbe essere un mese caldo anche sul fronte Vlahovic. Il capitolo rinnovo è stato rimandato al termine della stagione, ma i margini per una intesa restano ridottissimi. E siamo ottimisti.

Se potesse, Comolli se ne libererebbe nella sessione di riparazione, in modo da ricavare almeno qualche milione dal cartellino del classe 2000. Oppure un altro giocatore, più forte o quantomeno più utile del bomber di Belgrado.

In tal senso, non è escluso che alcuni intermediari possano proporre uno scambio che, definire clamoroso, è dire poco.

Uno scambio alla pari: difensore per attaccante, nella fattispecie Upamecano per Vlahovic, entrambi in scadenza a giugno.

Upamecano per Vlahovic a gennaio: questo scambio non si può fare

Un affare tra Bayern Monaco e Juve, non certo il primo, di difficile realizzazione. O meglio, di impossibile realizzazione considerate le richieste di ingaggio del centrale francese per rinnovare il contratto.

Circa 9 milioni di euro netti, infatti il prolungamento è in alto mare e in queste ultime settimane è avanzato, e non di poco, il Real Madrid. Perez ha fiutato l’affare a zero.

Ventisette anni compiuti lo scorso ottobre e nel mirino dell’Inter, Upamecano viaggia così spedito in direzione Real Madrid, anche se il Bayern proverà fino alla fine a giocarsi le proprie carte.

Il club bavarese è invece una meta possibile per il numero 9 bianconero, visto che la stima è piuttosto antica e c’è già il gradimento totale dell’ex Fiorentina per un trasloco in Bundesliga.