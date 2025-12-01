Dalla Juve al Napoli: 30 milioni a gennaio

Intreccio di calciomercato con i partenopei, parte a gennaio a metà prezzo

Tornata alla vittoria in campionato grazie alla doppietta di Yildiz, la Juventus ha messo in mostra anche contro il Cagliari le ormai ataviche lacune presenti nella rosa attuale. Con Teun Koopmeiners schierato in difesa, il centrocampo è apparso ancora una volta come uno dei reparti che necessitano di un restyling tra gennaio e la prossima estate.

Da Xhaka a Toth, passando per Frattesi e Pellegrini, sono molti i nomi accostati alla squadra bianconera e con qualità molto diverse tra loro. Una delle poche certezze, al momento, è che Luciano Spalletti vuole maggiore qualità nel palleggio in mediana.

Calciomercato Juventus, anche il Napoli su Ederson

Da sempre nei radar juventini, Ederson è un nome che è tornato di moda dopo le dichiarazioni del suo agente. Andre Cury ha lanciato un avviso ai naviganti, parlando di una possibile cessione a 30-40 milioni di euro già a gennaio, ad un prezzo dimezzato rispetto ai 70-80 milioni richiesti la scorsa estate.

Le caratteristiche del brasiliano dell’Atalanta stuzzicano, tuttavia, anche altre squadre europee ed italiane. Secondo Il Mattino, infatti, anche il Napoli potrebbe presentare un’offerta per l’ex Salernitana, prototipo ideale per le idee tecnico-tattiche di Antonio Conte. In attesa della sfida sul campo, Napoli-Juventus è già iniziata sull’insidioso terreno del calciomercato.