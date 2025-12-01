La Juve ribalta l’attacco: grande attaccante a gennaio, c’è l’annuncio

L’infortunio di Vlahovic e il flop della coppia David-Openda: i bianconeri devono correre ai ripari

Un attacco da rifare o quasi, quello della Juve. Già a gennaio i bianconeri potrebbero muoversi in tal senso, anche in considerazione dell’infortunio di Vlahovic (i tempi saranno lunghi) e del rendimento fin qui scadente di David (2 gol) e Openda (1 gol).

Spalletti li ha difesi, ma anche pungolati nella conferenza stampa post vittoria con il Cagliari: “David e Openda sono ragazzi sensibili… Li abbraccio volentieri perché necessitano di questo, serve qualche gol di fila così prendono sicurezza e diventano tranquilli nell’esercitare cosa sanno fare.

Una volta inquadrato il proprio ruolo, e cosa serve, si assume quella postura e si va… In caso contrario, tutti hanno sempre dei dubbi. Occorre sicuramente autostima e faccettina di ca**o – ha evidenziato nel suo stile il tecnico bianconero – Se sei timido, gli altri ti danno gli schiaffi“.

Juve, l’attacco è scadente e perde Vlahovic: “A gennaio serve un grande attaccante”

Sull’argomento attacco si è espresso con parole forti Fabio Ravezzani. Per il direttore di Telelombardia, “Openda e David non sono altenrative all’altezza”.

Ravezzani ha senz’altro ragione nel dire che “Spalletti non è per nulla convinto delle loro qualità, li ha scaricati tutti a due“.

Per Ravezzani, a questa Juve serve subito un nuovo bomber: “Perdendo Vlahovic per parecchio tempo, la Juve non può differire l’acquisto di un grande attaccante.

Aver rinunciato a Kolo Muani per prendere Openda è stato sbagliato. Il mercato di gennaio deve portare la Juve a prendere un attaccante importante, perché non si può pensare di arrivare tra le prime quattro con questa rosa e con Spalletti”.