Juventus-Udinese pagelle di Fantozzi: MVP David segna un gol da favola ma in fuorigioco, Miretti accende la luce

Le pagelle di Juventus-Udinese ci raccontano una gara terminata col risultato finale di 2-0 e che proietta i bianconeri ai quarti di finale di Coppa Italia.

La gara la decidono un autogol nel primo tempo e il raddoppio di Manuel Locatelli su rigore nella ripresa, in gol anche David e Openda con urlo strozzato in gola per via del fuorigioco che porta all’annullamento.

Andiamo dunque a leggere le pagelle:

Di Gregorio sv: torna a casa e ripone i guanti nel cassetto della biancheria pulita, non li ha praticamente utilizzati. Si ricorda di essere in campo solo quando deve fare un tuffo, più scenografico che altro, su un tiro da fuori di Zaniolo;

Kalulu 6.5: si propone e gioca per la squadra, non sbaglia nulla ed è sempre attento. Prestazione intelligente e di grande intensità. Finalmente è tornato a giocare nel suo ruolo;

Gatti 6.5: gioca una buona partita, un intervento in scivolata nella ripresa evita un’imbucata che poteva complicare la partita. Poi però gira male il ginocchio ed è costretto a uscire; (56′ Locatelli 6): entra e sistema un paio di situazioni spinose con intelligenza, gioca la palla rapidamente e segna anche il rigore della tranquillità. Non sarà il regista che serve alla Juve ma ce la mette davvero sempre tutta;

Kelly 6: mezzo punto in meno dei suoi compagni di reparto perché sbaglia un appoggio che poteva costare davvero molto caro, non è preciso quando manda in verticale, come gli chiede Spalletti, verso le punte;

Cambiaso 6: solita sufficienza, solita prestazione opaca con tanto fumo e poca concretezza. Deve crescere di condizione, altrimenti potrebbe anche perdere il posto. Le alternative, seppur non proprio di ruolo, ci sono;

Koopmeiners 6: torna a centrocampo e sembra fare un passo indietro rispetto al solito, scolastico non riesce mai a proporsi come dovrebbe in mezzo al campo. Meglio quando deve partire da dietro e viene rimesso braccetto visto l’infortunio di Gatti e con l’ingresso di Locatelli a centrocampo;

Miretti 6.5: basta la sua tecnica per dare alla Juventus maggiore sicurezza in mezzo al campo, la sensazione è che ne giocherà davvero tante; (74′ Conceicao 6): entra ma si fa mettere in secondo piano da Zhegrova, prova una galoppata ma è impreciso;

Cabal 6: viene dal rigore causato contro il Bodo che poteva costare molto caro, gioca una partita attenta, senza strafare. Si procura il rigore della sicurezza; (74′ Joao Mario 6.5): alla lettura delle formazioni è incredibile l’ennesima assenza, debutta finalmente a 15′ dalla fine e confeziona anche un assist per Openda, peccato fosse fuorigioco. Dovrebbe vedere di più il campo;

McKennie 6.5: dove lo metti sta, con applicazione e intelligenza, decisivo con la palla dentro che porta all’1-0. Cala nella ripresa;

Yildiz 6: meno bene del solito, non riesce a incantare come contro Bodo e Cagliari, ma porta a casa la pagnotta con la solita qualità; (84′ Zhegrova 6.5): il suo ingresso in campo è da spellarsi le mani dagli applausi, numeri su numeri non lo fermano nemmeno in tre. Ora però è tempo che parta anche dall’inizio per dimostrare di non essere un estemporaneo giocatore di calcetto con numeri ma poca sostanza;

David 7: il migliore per distacco. Intelligente quando sull’1-0 prima lascia andare la palla a McKennie perché si accorge di essere in fuorigioco e poi va dentro per mettere pressione a Palma che se la butta in porta. Segna un gol da fenomeno, con una fucilata sotto la traversa, gli viene annullato il gol per fuorigioco, contestato ma netto. Gioca per la squadra, cala nella ripresa ma i segnali sono finalmente incoraggianti; (74′ Openda 6): è veloce, ma poi quando gli capita di andare in campo aperto cincischia e finisce per perdere il tempo della giocata. Sfortunato perché segna un gol annullato per un fuorigioco millimetrico;

All.Spalletti 6: bene la qualificazione, la prestazione e la vittoria. La sensazione però è che poteva tranquillamente far ruotare più i calciatori visto che l’Udinese era scesa in campo deponendo le armi. Inspiegabili scelte come quella di Joao Mario che stasera poteva recuperare. Vince però e quindi ha ragione lui.