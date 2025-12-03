Kostic lascia la Juventus a gennaio, il calciomercato in uscita apre a quello in entrata

Filip Kostic potrebbe lasciare la Juventus a gennaio, il calciomercato in uscita dei bianconeri potrebbe aprire a quello in entrata. Le sue prestazioni non convincono Luciano Spalletti.

La gara contro il Cagliari, finita in maniera turbolenta all’intervallo, potrebbe essere stata il passo d’addio per il serbo tornato in estate dal prestito al Fenerbahce.

Gianni Balzarini apre al possibile trasferimento di Kostic già nel calciomercato di gennaio con Josè Mourinho che dopo l’esperienza in Turchia lo rivorrebbe al Benfica. Rapido e dotato di passo può giocare la palla negli spazi e fare anche dei gol, ma non sta soddisfacendo Spalletti in fase difensiva.

Il ritorno di Juan Cabal, che ha ritrovato il posto dopo l’infortunio, chiude la strada per Kostic che da quel lato ha anche Andrea Cambiaso e Weston McKennie. Il calciatore dal canto suo sarebbe felice di andare a giocare con la maglia della squadra lusitana dove giocherebbe da titolarissimo in un campionato che magari si adatta pure al suo calo di forma naturale dovuto all’età.

Andiamo a vedere come questo potrebbe cambiare tutto anche in ottica Juventus e che potrebbero sistemare vari problemi di formazione.

Calciomercato Juventus, chi arriva?

Il calciomercato della Juventus in entrata si infiamma già per gennaio con la possibilità di andare a prendere un calciatore anche in difesa oltre che in mezzo al campo. I problemi fisici di Daniele Rugani e Gleison Bremer vedono aggiungersi anche Federico Gatti che ieri si è fermato e che sarà costretto a operarsi al menisco.

Difficile capire se si andrà a prendere un difensore, ma non è da escludere una operazione alla Renato Veiga che arrivò a gennaio 2025 in prestito secco dal Chelsea e fece anche bene.

Sicuramente il focus è in mezzo al campo dove serve un centrocampista d’ordine, tra i nomi fatti di recente c’è quello di Rolando Mandragora che alla Fiorentina sta facendo molto bene e che alla Juventus è già stato. Era stato acquistato nel 2015 dal Genoa per poi andare in prestito al Pescara e fare molto bene. Problemi fisici molto importanti hanno condizionato quegli anni e la stagione 2016/17 dove è stato in bianconero giocando solo una gara.

Si fanno anche altri nomi, anche se al momento la sensazione è che potrebbe arrivare un colpo un po’ a sorpresa proprio in mezzo al campo.