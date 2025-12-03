Ultime su Vlahovic e Gatti: operazioni chirurgiche fissate, stop più lungo per il serbo

Arrivano delle ultime notizie non incoraggianti per Dusan Vlahovic e Federico Gatti, operazioni chirurgiche fissate con lo stop che sarà più lungo per il serbo.

Siamo di fronte ad alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi e che riguardano due calciatori molto importanti per Luciano Spalletti.

Gianluca Di Marzio ha specificato che Vlahovic sarà operato domani pomeriggio a Londra mentre per Gatti l’intervento avverrà in mattinata a Lione. Il centravanti ha riportato una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra, mentre il difensore una lesione mediale al menisco destro.

La novità è l’intervento chirurgico che obbligherà all’operazione anche l’attaccante, cosa che non era stata ancora chiarita del tutto. La sensazione è che il suo ko potrà essere più lungo del previsto con la possibilità di vederlo fuori almeno fino ad aprile. Dovrebbe rimanere fuori due mesi invece Gatti.

Le parole dell’esperto in esclusiva su Vlahovic

Ortopedico e specialista in traumatologia dello sport di Roma, il dottor Lorenzo Proietti è stato ospite di JuveLive sia due giorni fa che oggi per parlare degli infortuni in casa bianconera.

Su Dusan Vlahovic ha specificato: “Il calciatore nel mancare il pallone, cercando di tirare, è andato in allungamento si è creato questa lesione a livello alto dell’adduttore. Sono lesioni che purtroppo hanno dei tempi di recupero abbastanza lunghi. Si parla di 6-8 settimane di stop soprattutto per atleti di alto profilo, se non si considera l’intervento chirurgico. Non è solo la lesione il problema, ma anche il futuro e il tasso di recidiva che preoccupa”.

Il dottore aggiunge: “Si deve evitare che il calciatore torni in campo e si rifaccia male, la parte del ritorno all’attività sportiva è la più importante. Un atteggiamento prudente è farlo tornare non prima delle otto settimane”.

Conclude per quanto riguarda l’intervento chirurgico: “Una sutura allunga sicuramente la fase di recupero, un intervento porta a un qualcosa di più lungo. Si parla in questo caso a tre mesi, tre mesi e mezzo”.

E Federico Gatti…?

Federico Gatti ci ha portato a invitare in diretta ancora il dottor Proietti che ha spiegato alcuni aspetti: “Ha fatto la risonanza che ha portato a parlare della lesione, per accelerare il recupero hanno deciso di intervenire subito. Per fortuna il menisco mediale, rispetto al laterale, ricordiamo il caso Pogba, ha dei tempi più brevi. Siamo intorno di un mese e mezzo di stop massimo”.

Poi aggiunge: “Siamo abbastanza in tempi più brevi rispetto agli altri infortuni come quello di Vlahovic. Le tempistiche sono comunque quelle, anche se c’è da valutare il peso specifico e il fisico del ragazzo che non può non influire su questi problemi”.