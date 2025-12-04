Lobotka salta Napoli-Juventus, infortunio per il centrocampista di Antonio Conte

Stanislav Lobotka salterà Napoli-Juventus. Arriva la nota ufficiale del club, infortuna per il centrocampista di Antonio Conte.

Ko in casa, azzurra per il calciatore che ha reso grande la squadra negli ultimi anni. Centrocampista di qualità e quantità è il regista e con Gilmour fuori sicuramente è un’assenza che peserà molto.

“Stanislav Lobotka nel corso dell’attivazione pre-cara di ieri ha riportato risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”, così con una nota ufficiale il Napoli comunica il problema fisico del suo centrocampista di riferimento.

Problema che si va ad aggiungere alla già lunga lista degli indisponibili in quel ruolo perché manca già la sua controfigura Gilmour. Sono fermi ai box con un lungo stop anche Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa. L’unica soluzione per Antonio Conte è schierare Elmas al fianco di McTominay per un centrocampo che rischia di essere troppo sbilanciato e che potrebbe perdere in qualità. Magari guadagnandolo un po’ in corsa. Di sicuro la partita con la Juventus è un noto importante per la squadra di Conte che deve provare a continuare sulla scena degli ottimi risultati negli ultimi turni.

A provare a staccarsi e magari diventare davvero la principale candidata per la vittoria dello Scudetto. A oggi la situazione è comunque un po’ in bilico perché si ritrova di fronte a una Juve rinfrancata dai buoni ultimi risultati positivi. Che spera di fare risultato, spera di ottenere una vittoria per davvero tornare a sognare dopo un inizio di stagione molto complicato.

Emergenza anche per la Juventus

Per Conte è una vera e propria emergenza a centrocampo, ma anche la Juventus non scherza, anche se i problemi ce li ha più in difesa. Infatti, nella partita di Coppa Italia, anche i bianconeri di Luciano Spalletti hanno perso un giocatore importante, e cioè Federico Gatti, che riportato alla lesione del menisco si è operato stamattina e dovrà quindi anche lui stare fuori per diverso tempo e sicuramente, ovviamente, saltare la sfida con Napoli.

Questo infortunio in casa bianconera si va ad aggiungere a quelli di Gleison Bremer, che ancora non ha recuperato anche lui dall’intervento al menisco, e Daniele Rugani, che però è prossimo al rientro, anche se ci vorranno ancora un paio di settimane. La Juventus quindi si presenta in grande emergenza in difesa, con la possibilità di schierare il solido trio formato da Koopmainers, che tornerà dietro rispetto alla partita di Coppa Italia, giocando a braccetto sinistro, con al centro Kelly e sulla destra Pierre Kalulu.

Non dovrebbero esserci novità in tal senso, e l’unica alternativa a questo punto rimangono il gioco del Pedro Felipe, che ormai è in pianta stabile in panchina con la prima squadra, ma non ha mai esordito, oltre a Cambiasso e Cabal, che potrebbero giocare adattati come braccetti. Altri giocatori difensivi non ci sono, quindi la Juventus che si prepara un trittico di partite importanti in campionato, visto che dovrà affrontare oltre al Napoli anche il Bologna e la Roma, e in mezzo anche il turno decisivo di Champions League contro il Pafos, che si preannuncia pieno di complicazioni e in cui si dovrà puntare su questi tre difensori ancora a lungo. Cosa accadrà, lo vedremo in campo.