Douglas Luiz torna alla Juventus a gennaio, è lui il regista che aspettavamo

Douglas Luiz potrebbe tornare a Torino nel calciomercato di gennaio e lui regista che serve a Luciano Spandetti.

I bianconeri stanno pensando a una possibile follia di calciomercato per riportare il brasiliano a Torino dopo che era stato ceduto in fretta e in furia un solo anno dal suo acquisto dal West Ham.

Douglas Luiz oggi è al Nottingham Forest, è stato ceduto in estate, impresti con diritto di riscatto e ha avuto alcuni problemi muscolari alla coscia che l’hanno costretto a stare fuori per ben dodici partite. Il ritorno in campo non è ancora arrivato, ma il calciatore è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto a scendere in campo. Per far scattare l’obbligo del riscatto serve un numero importante di presenze.

Poi si arriverà all’obbligo del riscatto, si parla di 28,5 milioni di euro. Sicuramente è un calciatore forte, che a Torino non si è ambientato, non ha trovato spazio, non è riuscito a esprimere le sue qualità, ma che potrebbe rivelarsi un colpo di scena clamoroso nel calciomercato di gennaio.

Sebbene anche a Nottingham non si sia ancora ritrovato, il ragazzo, due anni fa, era stato il miglior calciatore della Premier League per media voto a centrocampo, centrocampista pulito, qualitativo, di grande impatto sul gioco, e potrebbe essere davvero un colpo di scena rivederlo a Torino per poter indossare la maglia bianconera ancora una volta.

Douglas Luiz serve alla Juventus?

Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, due lati della stessa medaglia, due protagonisti pagati tanto, molto, quasi la stessa cifra, e praticamente inutili nel loro primo anno in bianco e nero. La società ha deciso di provare a rilanciare l’olandese ex Atalanta e di bocciare definitivamente il centrocampista brasiliano.

C’è qualcuno però che si è fatto delle domande e ha espresso dei dubbi su questa scelta, perché sicuramente il centrocampista brasiliano ha più qualità, è sicuramente un regista come quello che serve alla Juve e come non ce n’è nella Rrosa. Mentre Koopmeiners potrebbe essere sostituito ampiamente dai vari trequartisti o anche dalle mezzali a disposizione di Luciano Spalletti.

Quindi sì, per noi Douglas Lewis potrebbe essere una la scelta giusta. Prima di prendere un giocatore a caso potrebbe essere utile riportare a Torino un centrocampista forte, anche se c’è comunque il punto interrogativo dello stato di forma e dell’infortunio che ha avuto quest’anno e che ne ha avuti diversi anche l’anno scorso. Nonostante questo sarebbe un affare a costo zero, quindi esprimerebbe un rischio minimo, rischio di rinunciare a quel riscatto del Nottingham Forest, che però non è detto che si vada a concretizzare visto che la stagione è ancora lunga.