Rebus centrocampo, qual è l’uomo giusto per il calciomercato della Juventus? Ditecelo voi in diretta live

Il centrocampo della Juventus è un vero e proprio rebus, ma qual è l’uomo giusto per il calciomercato della squadra bianconera? Ditecelo voi in diretta live con noi.

Oggi apriamo una nuova rubrica per coinvolgere i nostri lettori e dare loro la possibilità di esprimersi direttamente ai nostri microfoni in trasmissione.

No, non prendiamoci in giro. La Juventus non ha più trovato un regista da quando ha ceduto Miralem Pjanic al Barcellona, in quello sconsiderato scambio con Arthur Melo, che stiamo pagando ancora oggi. Eppure in passato di calciatori con i piedi buoni in mezzo al campo ce n’abbiamo avuti tantissimi. Basti pensare a Andrea Pirlo, scavare un po’ nell’album dei ricordi per ritirare fuori Paolo Sousa. Ma anche gente che è stata sottovalutata ma alla fine il suo l’ha fatto, tipo Alberto Aquilani in momenti difficili. O Tiago Mendes, bollato come troppo lento, ma quanto farebbe comodo oggi.

La Juventus ha bisogno di un centrocampista, un calciatore che detta i tempi. E la colpa non è di Manuel Locatelli. Manuel Locatelli è un giocatore forte che diventa protagonista di un fraintendimento, perché non gioca nel suo ruolo ormai da anni. Fa quello che può, ma non è un regista, è una mezzala. Manuel Locatelli è un giocatore importante, più grande recupera palloni della squadra negli ultimi anni. Anche come numeri, non solo come idea. E ora chi arriverà?

Come risolvere il rebus centrocampista?

Si sono fatti molti nomi, è stato fatto il nome di Gustavo Sa, ma non è un regista nemmeno lui. Di Hjulmand dello Sporting, ma costa veramente troppo. Di Granit Xhaka, che è un po’ in lago l’età, non è un giovanotto e costa pure tanto. Poi si sono stati fatti dei nomi che rischiano di diventare l’ennesima toppa da mettere su un buco. Come Rolando Mandragora. Il calciatore è anche lui forte, sia chiaro, ma non quello che può farti la differenza e non ti risolve il problema, se non magari per sei mesi mettendo una toppa a punto e poi diventando un problema nelle annate successive.

Quindi chi prendere a centrocampo? Bisogna fare delle riflessioni, perché oggi anche i giovani costano molto e quelli bravi non te li danno, a meno che fai una follia. E le follie a gennaio si sa, è sbagliato farle. Bisognerebbe prendere qualcuno dimenticato, che magari sta giocando un po’ meno, ma a qualità. O uno giovane, su cui non punta nessuno. C’era Modric in estate, quella è stata un’occasione che la Juventus non ha colto, che sarebbe stato davvero un colpo di scena molto importante e che al Milan sta dando i suoi effetti, come vediamo, nonostante i quarant’anni. E chi prendere quindi?

Bisogna prendere un calciatore che sia utile, per prima cosa. Uno che abbia i tempi di gioco, che possa essere utile anche nel futuro, che si adatti in fretta, che non abbia bisogno di quel tempo che non abbiamo a disposizione, quel tempo che sta diventando un macigno anche per gente tipo David e Openda in attacco, o che l’anno scorso è costato addirittura il posto a uno che in Premier League ha dimostrato di essere un grande campione, cioè Douglas Luiz, venduto forse frettolosamente per provare a recuperare un Koopmeiners che non sappiamo se verrà mai recuperato. Senza dimenticare gli infortuni di Vlahovic e Gatti.

