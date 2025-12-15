Vlahovic addio alla Juventus, stavolta è davvero finita

L’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus stavolta è davvero finita, il calciatore ormai è un passo da lasciare ai bianconeri, anche se aspetterà il giugno per farlo.

Nelle ultime ore arriva una voce fortissima sull’attivo del calciatore serbo ai bianconeri, come sappiamo tutti ha un contratto in scadenza a giugno 2026 ed è molto difficile pensare che possa rinnovarlo.

Nell’ultima ora è arrivata la notizia che il Barcellona sarebbe ritirato dalla corsa a Dusan Vlahovic e che su di lui ci sarebbe il Milan con un accordo molto vicino al trasferimento a costo zero che poi sarà ratificato a gennaio. A Torino sembrava rinato quest’anno, inizio stagione, sembrava pronto a ritornare a giocare a un livello alto come ha fatto in passato dopo anni difficili, però improvvisamente la situazione si è bloccata a causa di un brutto infortunio ed era fuori fino a marzo almeno.

Difficile se non impossibile pensare che il calciatore ex di Fiorentina possa rimanere a Torino, soprattutto perché ormai questo infortuno l’ha messo totalmente fuori da ogni possibilità. Sarà interessante capire cosa accadrà nelle prossime settimane, quando potrebbe davvero arrivare un annuncio che se non era ufficiale da poco ci manca. Staremo a vedere se davvero si concretizzerà tutto con il calciatore che al Milan andrebbe a riabbracciare quel Max Allegri che aveva avuto al suo fianco proprio in bianconero.

E la Juve cosa fa?

La Juve cosa fa in attacco? Sicuramente c’è da valutare la situazione con grande attenzione anche perché il calciatore Dusan Vlahovic è stato centrale negli ultimi anni, Jonathan David e Lois Openda devono riconquistare quelle che erano le aspettative, che sono state deluse nelle prime giornate e nella prima parte di campionato. C’è la sensazione che possano fare bene, ma devono sbrigarsi se non vogliono essere sostituiti anche loro.

Abbiamo parlato negli scorsi giorni dell’interesse della Juventus per l’attaccante portoghese del Borussia Dortmund, Fabio Silva, sicuramente può essere lui un rinforzo importante anche se si cercherà forse qualcos’altro per il ruolo da titolare qualora David e Penda finiscano sul mercato.

I giudici intanto si dividono tra chi non sopporta Dusan Vlahovic e quello che ha fatto nella prima parte di stagione nelle sue annate in bianconero e chi invece invoca a gran voce il suo nome e spera che possa riprendersi in fretta dall’infortunio e rinnovare il contratto per rimanere a Torino ancora a lungo. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane.