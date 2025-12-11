Calciomercato Juventus, nuovo nome per l’attacco: chi è Fabio Silva che piace a Comolli?

Mentre tutti si interrogano sul prossimo centrocampista della Juventus, spunta un nome anche in attacco. Nonostante la rosa al momento sia al completo in quella sezione di campo, piace Fabio Silva del Borussia Dortmund.

Chi è Fabio Silva, attaccante classe 2002 della Nazionale portoghese che gioca in Germania con la maglia giallonera sulle spalle? Secondo AS, il giocatore ha molto calcio a mercato in questo momento sia in Spagna che in Italia.

La Juve lo segue con attenzione, anche la Roma. Su di lui però ci sono anche il Sevilla e il Betis. Il valore di mercato è attorno ai 28 milioni di euro, anche se pare che il Dortmund, dove il calciatore non gioca molto, sia disponibile anche a abbassare le pretese dal punto di vista economico e quindi a farlo partire magari a 20-25 milioni. Difficile pensare che però l’affare si possa fare nel calcio a mercato di gennaio. Andiamo dunque a scoprire più da vicino chi è questo calciatore che se potrebbe davvero fare al caso della squadra Luciano Spalletti.

Nonostante Dusan Vlaovich sia fermo ai pit stop per un problema muscolare che l’ha portato all’intervento chirurgico, in rosa ci sono sia Jonathan David che Luis Openda, senza contare i tanti esterni, tra cui Kenan Yildiz, Adon Zhegrova e Francisco Conceicao, oltre a quei calciatori che si potrebbero adattare in quel ruolo, come per esempio Teun Koopmeiners, Weston McKennie e Fabio Miretti. La Juventus sembra proprio non aver bisogno di nulla in attacco, anche se i due nuovi acquisti, e cioè il canadese e il belga, stanno un po’ deludendo, questo fa aprire la possibilità di qualcosa di nuovo magari sul calciomercato estivo. E tra i nomi spunta appunto quello di Fabio Silva, come abbiamo detto, vogliamo oggi parlare di lui e spiegare un pochino più da vicino chi è questo calciatore.

Chi è Fabio Silva?

Fabio Silva nasce a Gondomar il 19 luglio del 2002, ha dunque compiuto l’estate scorsa 23 anni e va per i 24. È il figlio di Jorge Silva, ex calciatore portoghese. È una prima punta di 183 cm per 78 kg che qualcuno ha paragonato in passato anche a Radamel Falcao. Nonostante la giovane età, ha già iniziato a girare tantissime squadre. È cresciuto nella prima era del Porto, dove gioca dal 2010 al 2015. Per due anni passa al Benfica, per poi tornare nel 2017 ad appena 15 anni al Porto.

Esordisce tre professionisti nel 2019 con il Porto B, per poi arrivare nella stessa stagione a giocare anche con la prima squadra. Il 5 settembre del 2020 passa per una cifra molto molto importante al Wolverhampton. Si parla di 40 milioni di euro per un calciatore di appena 17 anni. In due stagioni a Wolverhampton però non lascia il segno.

Anzi, in 62 partite segna appena 4 redi senza riuscire a dimostrare tutte le sue qualità. È così che nel 2022 passa all’Anderlecht in prestito. Sei mesi anche lì molto difficili, tanto che i sei mesi successivi li gioca al PSV senza brillare ancora. Torna l’anno dopo al Wolverhampton, che però lo tiene fino a gennaio per poi prestarlo al Rangers. L’anno scorso è stato prestato invece alla Las Palmas.

Dove è tornato a giocare con continuità e a segnare anche 10 gol inLiga in 24 partite. Quest’anno è approdato al Borussia Dortmund, che ha deciso di acquistarlo per una cifra anche importante, 22 milioni di euro più 4 di bonus. E sta giocando poco, non riesce a imporsi. Però nel 2024 è stato già convocato in nazionale e viene considerato in Portogallo un futuro potenziale crack. Anche se non ha fatto ancora vedere di che pasta è fatto.