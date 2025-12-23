ESCLUSIVA – Calciomercato Juventus, può arrivare un difensore a gennaio

Le informazioni in esclusiva che ci arrivano sul calciomercato della Juventus parlano dell’acquisto di un difensore a gennaio oltre alla ferma attenzione nel prendere un centrocampista.

L’appena arrivato Marco Ottolini, insieme a Damien Comolli e Francois Modesto, devono sfruttare gennaio per migliorare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti alla ricerca di un risultato importante.

Partiamo dal principio, perché la Juventus deve andare a prendere un difensore? È vero che Juan Cabal e Gleison Bremer sono rientrati, ma lo è altrettanto che entrambi non danno ancora garanzie dal punto di vista fisico dopo problemi molto lunghi per entrambi.

C’è stata poi la ricaduta di Daniele Rugani che rimarrà fuori per almeno sei settimane, senza dimenticare che è ko anche Federico Gatti e ne avrà ancora per un po’. Insomma dietro, considerando che Luciano Spalletti continua a giocare con la difesa a tre, serve qualcosa.

Le informazioni raccolte dalla nostra redazione confermano che c’è grande attenzione nei confronti di un difensore anche se al momento non ci sono nomi in evidenza e non ci sono delle specifiche. Andiamo a leggere quelli che potrebbero essere comunque i calciatori interessanti per i bianconeri.

Difensori nel mirino della Juventus

Intanto, per partire, smentiamo ogni voce su Sergio Ramos alla Juventus nonostante lo spagnolo abbia chiuso la sua avventura al Monterrey. Il peso specifico come storia del calciatore pesa troppo e non rappresenta un obiettivo che può collimare con quello che cercano i bianconeri.

L’altro nome è quello di Tarik Muharemovic classe 2003 che nel 2024 è approdato al Sassuolo proprio dalla Juventus. I bianconeri hanno il 50% sulla futura rivendita del calciatore dunque di fatto sul prezzo del cartellino risparmierebbe la metà facendolo diventare un vero e proprio affare. Il centrale, per alcuni, potrebbe essere utilizzato per l’affare che porta a Davide Frattesi dall’Inter.

Attenzione a nomi un po’ a sorpresa come quello di Oumar Solet dell’Udinese, classe 2000 che l’anno scorso sembrava a un passo dall’Inter. Si tratta di un difensore tecnico e di assoluto livello, potrebbe di fatto diventare un calciatore importante anche per un ruolo da titolare.

Rimane d’attualità anche il colpo interno con la promozione da titolare di Pedro Felipe classe 2004 che ha fatto bene nella Next Gen e potrebbe essere lanciato verso il futuro. Sicuramente però è molto giovane e per lui servirebbe del tempo, anche se va detto che ha un anno in più di Kenan Yildiz e dunque potrebbe giocare da titolare.