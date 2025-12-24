Calciomercato Juventus, via Perin per sostituirlo corsa a tre Mandas, Livakovic, Leali

Il calciomercato della Juventus si accende anche per quanto riguarda il portiere perché Mattia Perin probabilmente andrà a Genoa e sono in tre fronti a sostituirlo.

Mandas, Leali e Livakovic sono questi tre nomi che potrebbero portare i bianconeri a investire anche per la porta già nel calciomercato di gennaio.

Pare che la situazione con Perin non sia delle più limpide, probabilmente avrebbe gradito giocare di più al posto di Di Gregorio, ma soprattutto è arrivata un’offerta che per lui è impossibile rifiutare. Il Genoa è pronto a fargli un contratto molto lungo, affidargli la fascia da capitano, farlo diventare il simbolo della squadra di Daniele De Rossi.

Il calciatore sembra tentato da questa possibilità, anche se negli ultimi anni ha dimostrato grande affetto e rispetto per la maglia bianconera, quindi potrebbe decidere anche di lasciare. E qualora dovesse andare via a gennaio, servirebbe di corsa un vice Di Gregorio ai bianconeri, che magari in estate proveranno anche a sostituire lo stesso ex portiere del Monza.

Come capita ogni anno, però, acquistare un calciatore a gennaio non è una cosa facilissima, quindi nelle prossime ore potrebbero arrivare anche ulteriori colpi di scena che potrebbero aprire a degli scenari che magari non ci aspettiamo nemmeno proprio per la porta. Intanto parliamo dei tre probabili sostituti che potrebbero prendere il posto proprio di Mattia Perin.

Calciomercato Juventus, occhi su Mandas, Livakovic e Leali

Partiamo dal greco Christos Mandas, classe 2001, vice portiere di Provede alla Lazio che è costretto a vendere, nonostante il mercato sbloccato ha bisogno di monetizzare per fare degli acquisti e potrebbe decidere di lasciare partire il portiere che non gioca che arrivò nel 2023 dall’Ofi Creta potrebbe essere un buon investimento verso il futuro anche se difficilmente potrebbe diventare portiere titolare comunque un 2001 che potrebbe nei prossimi anni vestire il ruolo di numero 12 del bianconeri.

Il secondo portiere Livakovic è un croato classe 1995 che si distinse nella Dinamo Zagabria che gioca con continuità da titolare della Croazia che due anni ha giocato nel Fenerbahce e poi quest’estate è andato in prestito a Girona ma in Spagna non ha giocato mai e quindi è probabile che il Fenerbahce possa decidere anche di darlo in prestito a Juve o cederlo.

Terzo è una vecchia conoscenza della Juventus cioè il classe 1993 Nicola Leali che la Juventus acquistò dal Brescia nel 2012 quando si parlava di lui come rete di Buffon che dal 2023 a Genova e che nelle ultime due stagioni è diventato titolarissimo in Serie A portiere affidabile, di esperienza e sicuramente utile alla causa in questo senso.