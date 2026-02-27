Juventus, Osimhen è (forse) il futuro ma il presente è Vlahovic: perché alla fine può restare lui a Torino

Victor Osimhen ha lanciato più di un messaggio alla Juve nel corso dell’ultima settimana ma l’operazione è difficile: il presente e non solo è Dusan Vlahovic, ecco perché

Victor Osimhen in Serie A sposta gli equilibri: l’abbiamo visto al Napoli e tutti immaginano cosa possa combinare a Torino ma il suo acquisto è difficile. In rosa c’è però Dusan Vlahovic: il serbo è il presente e può essere il futuro del club.

Le parole d’amore nei confronti di Luciano Spalletti, la mancata esultanza dopo il gol ai tempi supplementari e quel “privilegio” che sarebbe giocare per i bianconeri. Alzi la mano chi non ha pensato almeno per un minuto di vedere Osimhen con la maglia della Juve nella prossima stagione.

Un colpo ad effetto sarebbe, uno di quegli acquisti che sposterebbe l’ago della bilancia dell’equilibri in Serie A e darebbe ai bianconeri un centravanti di tal nome. Vedere Osimhen alla Juve, però, non è mica semplice: da un lato la clausola anti Serie A inserita da De Laurentiis al momento della cessione dell’attaccante al Galatasaray dall’altro la valutazione di 150 milioni di euro data dal club di Istanbul al centravanti stesso.

Vlahovic resta alla Juve? Il possibile scenario

Se Osimhen è quindi un sogno più che un grande obiettivo, il presente in rosa si chiana Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo prima dell’infortunio era stato messo al centro del progetto da Spalletti con la maglia da titolare a discapito di David ed Openda. E tutto lascia pensare che il numero 9 tornerà al centro dell’attacco non appena sarà nuovamente disponibile.

I tempi per il suo ritorno sono ormai maturi: il bomber si rivedrà a partire dalla prossima settimana e Spalletti è pronto a contare su di lui in vista del rush finale di campionato che vedrà impegnata la Juve nella lotta per il quarto posto, obiettivo minimo stagionale.

Vlahovic, però, potrà rappresentare anche il futuro del club bianconero. Com’è noto, il contratto del calciatore è in scadenza nel prossimo giugno e nei mesi scorsi sono andati a vuoto tutti i tentativi di trovare un accordo. Dusan, però, al momento non sembra aver raggiunto intese con altri club: nelle scorse settimane sono usciti fuori i nomi di Barcellona e Milan ma al momento si tratta solo di rumors.

E così la Juve vede uno spiraglio per la conferma del serbo: nelle prossime settimane è in agenda un programma con il calciatore: alla Continassa c’è la volontà di capire se abbia già raggiunto un accordo con altri club oppure vi sia uno spiraglio per poter trattare.

Le cifre, però, sono chiare: dai 12 milioni percepiti attualmente, il taglio dovrebbe essere imponente, fino ai 7 milioni l’anno che sono il limite massimo della rosa per gli ingaggi. Qualora Vlahovic, che pare avere in Torino ancora la priorità, dovesse accettare le nuove linee guida del club, beh, potrebbe essere davvero lui il bomber da cui ripartire per la prossima stagione.