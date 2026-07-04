Proposta del Bayern Monaco alla Juventus: Kim per Bremer

Il Bayern Monaco è pronto a proporre uno scambio davvero scottante alla Juventus, nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori informazioni in merito.
Secondo quanto riportato da SportMediaset i bavaresi potrebbero offrire ai bianconeri Kim più soldi per Bremer. Il centrale asiatico è stato protagonista dello Scudetto vinto da Luciano Spalletti a Napoli ed è molto gradito, il tecnico non adora Bremer soprattutto per i suoi limiti in fase di impostazione.
Il centrale brasiliano però ha mostrato il suo sentimento con un bel like a un post di Gianluca Di Marzio che comunque sottolineava come il calciatore carioca sarebbe voluto rimanere in bianconero ancora a lungo.
Staremo a vedere se si aprirà uno spiraglio in tal senso verso il futuro.