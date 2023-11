Cambia la corsa per il titolo: “70 punti di penalizzazione”

Avanti tutta verso un altro weekend nel quale non mancheranno di certo le emozioni. Anche in casa Juventus, ovviamente.

Per i bianconeri c’è in calendario una partita di quelle che fanno venire i brividi. La rivalità con l’Inter è accesa da decenni e non ci sono dubbi sul fatto che entrambe le squadre daranno il massimo nel tentativo di conquistare una vittoria e regalare una gioia alla propria tifoseria.

Ci stiamo ormai avvicinando alla conclusione dell’anno e tutte le squadre stanno cercando di dare il massimo per chiudere l’anno solare nella miglior posizione possibile. La Juventus quest’anno non gioca in nessuna coppa europea e questo potrebbe essere alla lunga un piccolo vantaggio da sfruttare. Anche se obiettivamente ci sono squadre più attrezzate di quella bianconera. Il nuovo anno è pronto a regalare comunque delle grandi emozioni non solo in serie A, ma anche in tutti gli altri tornei europei che sono costantemente seguiti dagli appassionati.

In Inghilterra sono sicuri: penalizzazione in arrivo per il City

In Inghilterra in questo periodo non si sta parlando solo delle prodezze dei tanti campioni di Premier League, ma anche delle vicende extracampo che potrebbero portare ad un terremoto. La prima “scossa” forte c’è stata con la penalizzazione di 10 punti inflitta all’Everton per la violazione del fair play finanziario. Ma potrebbe non essere la sola.

Come si legge su calciomercato.it l’ex portiere inglese Paul Robinson al podcast “Inside Track” di ‘Football Insider’ ha rivelato che “il Manchester City potrebbe ricevere una penalizzazione di 50, 60 se non 70 punti”. Questo in considerazione del fatto che alla squadra di Guardiola vengono contestate la bellezza di 115 violazioni delle norme del fair play finanziario tra le stagioni 2009/2010 e 2017/2018. Insomma, visto il precedente dell’Everton, per la corazzata blu potrebbe arrivare una stangata che chiaramente la spingerebbe verso la retrocessione.