Bomba dall’Inghilterra: nuovo 10 per la Juve, sta incantando in Coppa d’Africa

Bomba dall’Inghilterra: la Juventus pronta a prendere un elemento che sta incantando in Coppa d’Africa. Sfida all’Atletico Madrid. Lo conosciamo tutti

Una bomba arriva direttamente dall’Inghilterra, lanciata dal Sun. Un colpo di mercato che la Juventus avrebbe in mente per la prossima stagione con Giuntoli che sarebbe pronto, inoltre, a sfidare l’Atletico Madrid che ci ha messo gli occhi addosso da un poco di tempo.

Sta incantando in Coppa d’Africa ma nessuno da queste parti aveva il minimo dubbio, visto che lo conosciamo noi italiani e visto che gioca molto vicino a Torino. Per essere precisi gioca a Bergamo, nell’Atalanta, e si è congedato prima di volare in nazionale proprio con la rete che ha deciso il match contro il Lecce. Secondo il tabloid inglese infatti Giuntoli ha messo nel mirino Lookmann, fantasista della Dea.

Calciomercato Juventus, bianconeri su Lookman

Il Sun è sicuro. La Juve ci proverà al termine di questa stagione con l’Atalanta sapendo che non sarà per nulla facile riuscire a strapparlo a Gasperini. A meno che i bianconeri non si presentino con un’offerta economica difficile da non tenere in considerazione. Lookman sta facendo benissimo anche con la maglia della Nigeria segnando la doppietta che ha permesso alla squadra di volare ai quarti di finale della manifestazione. Insomma, un colpo da capogiro.

Occhio però anche a quello che è l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone, che come siamo stati abituati a vedere guarda con molto interesse a quello che è il mercato italiano. Da De Paul a Molina come ultimi colpi, ed ora un occhio di riguardo nei confronti del giocatore atalantino. Vedremo.