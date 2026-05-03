Juventus fuori dalla Champions? I tifosi sono infuriati

La Juventus ora rischia davvero di non qualificarsi per la prossima Champions League, il pareggio contro il Verona peserà e molto.
I bianconeri non riescono a superare la squadra gialloblù che è già retrocessa in Serie B. Al gol di Bowie risponde nella ripresa Vlahovic su punizione.
Ecco il tabellino:
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (80’ Koopmeiners); McKennie, Locatelli, Thuram (46’ Vlahovic), Cambiaso (75’ Boga); Conceicao (80’ Zhegrova), Yildiz; David (69’ Miretti). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Adzic, Kostic, Openda. Allenatore: Spalletti.
Hellas Verona: Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (80’ Harroui), Bradaric (71’ Slotsager); Suslov (71’ Lovric); Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Sarr, Lirola, Isaac, Cham, Fallou, Vermesan. Allenatore: Sammarco.