Juventus-Inter, Szczesny lancia il guanto di sfida: “Non hanno qualcosa in più”

Juventus-Inter, Szczesny lancia il guanto di sfida ai nerazzurri. La gara di domenica potrà non essere decisiva ma darà diverse risposte.

Hai voglia a dire che dopo Inter-Juventus si dovranno giocare altre 15 turni di campionato, 16 per l’Inter che dovrà recuperare la gara contro l’Atalanta rinviata a causa della Supercoppa.

Questo per far passare il messaggio che la gara di domenica sera a San Siro non sia, in realtà, una sfida decisiva per le sorti del campionato. E’ decisiva, invece, come soltanto le sfide tra Inter e Juventus possono esserlo. Una vittoria dell’Inter potrebbe chiudere il campionato, una vittoria della Juventus lo renderebbe straordinario. Fino alla fine.

Lo sanno bene i giocatori dell’Inter che sanno di avere una sorta di match-point tra le mani. Lo sanno bene i giocatori della Juventus che sono consapevoli di come soltanto attraverso una partita perfetta si potrà raggiungere il massimo risultato. Un concetto che non occorre certo spiegare a chi la Juventus la conosce molto bene, standoci dentro da sette anni.

Wojciech Szczesny non è soltanto il numero uno in campo. Lo è anche all’interno dello spogliatoio. E’ uno scudiero di Massimiliano Allegri, il quale che l’anno scorso gli ha tirato le orecchie per qualche parola di troppo pronunciata dal numero uno polacco.

In quella occasione, secondo Allegri, la colpa è stata dell’italiano non ancora perfetto del numero uno bianconero. Peccato che Wojciech Szczesny parli non bene ma benissimo la nostra lingua. Ed in italiano perfetto rivolge parole chiarissime all’Inter in vista dello scontro diretto di domenica sera.

Intervistato da TNT Sport, il nazionale polacco, pensando all’Inter, ha dichiarato: “L’Inter è molto forte ma non mi sento di dire che ha qualcosa in più di noi“. L’obiettivo della Juventus è chiaro e Szczesny lo rivela senza problemi: “andiamo a San Siro sperando di portare a casa un risultato importante“.

Una fiducia forte che nasce dalla consapevolezza di essere guidati da un grande tecnico: Massimiliano Allegri. “La sua grande qualità è quella di leggere le partite. E’ molto bravo ad azzeccare i cambi“. Contro l’Empoli il meccanismo perfetto del tecnico si è momentaneamente inceppato.

I tifosi della Juventus sperano che Allegri ritrovi immediatamente la capacità di leggere le partite e di azzeccare i cambi.