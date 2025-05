Lascia la Juve per il Milan: tradimento ad un passo

Il futuro di un calciatore della Juventus sembra essere in dubbio con il club che potrebbe lasciarlo partire ed il Milan pronto ad approfittarne.

La Juventus è reduce dal pareggio in casa della Lazio che ha lasciato l’amaro in bocca per via del gol di Vecino che ha frenato la corsa degli uomini di Igor Tudor al quarto posto.

Le ultime due giornate di campionato saranno decisive per i bianconeri che non dovranno sbagliare se vorranno arrivare alla qualificazione in Champions League, decisiva per le casse del club e per ottenere il minimo da questa stagione che ha riservato più amarezze che soddisfazioni. Nel frattempo il club è al lavoro su quello che sarà il mercato della prossima estate con la dirigenza che potrebbe lasciar partire un calciatore che non verrà riscattato al termine della stagione in corso. Ad approfittarne potrebbe essere il Milan, deciso a fare un tentativo per portarlo in rossonero.

Il Milan su un big della Juventus, assalto in estate

Il futuro di Randal Kolo Muani rischia di essere lontano dalla Juventus. Autore del gol che aveva momentaneamente portato in vantaggio i bianconeri sulla Lazio, il francese rischia di salutare i bianconeri alla fine del campionato soprattutto nel caso in cui i bianconeri non dovessero riuscire a centrare la qualificazione alla Champions League.

Di proprietà del PSG, l’attaccante è attualmente in prestito secco alla Juventus che ha un accordo con il club francese per parlare del futuro del centravanti al termine del campionato in corso. Al momento però, i bianconeri sono fortemente in dubbio sulla possibilità di tenere il giocatore acquistandolo a titolo definitivo e non è da escludere un suo ritorno a Parigi all’inizio dell’estate con la Juventus che prenderà tempo per prendere una decisione definitiva.

Sarà fondamentale prima capire chi sarà il prossimo allenatore della Juventus che dovrà dare il suo parere sul giocatore e sulla possibilità di acquistarlo. Kolo Muani ha dimostrato di ambientarsi al meglio nel calcio italiano ed il Milan è pronto a fare un tentativo con il PSG per capire se ci sia la possibilità di portarlo in rossonero.

I rossoneri sono pronti ad una nuova rivoluzione in attacco con Francesco Camarda destinato alla cessione in prestito, mentre Luka Jovic potrebbe non prolungare il contratto. Tammy Abraham, invece, appare destinato al ritorno alla Roma alla fine del campionato con i giallorossi che hanno prestito il calciatore al Milan fino al 30 giugno.