Douglas Luiz cambia maglia in Italia, scambio tra la Juve e un’altra Big

Douglas Luiz è ormai destinato a lasciare la Juventus ma non l’Italia: il centrocampista brasiliano resta in Serie A, scambio vicino.

Igor Tudor sta provando a recuperare Douglas Luiz. Nell’ultimo match all’Olimpico contro la Lazio, dove i bianconeri hanno subito il pareggio dei biancocelesti all’ultimo respiro, il centrocampista brasiliano è subentrato ad Alberto Costa a una decina di minuti dal 90′. Tuttavia ancora una volta l’ex Aston Villa non è riuscito a dare segnali importanti, né sul piano tecnico né tantomeno in termini di personalità.

Non a caso da qualche settimana circola la voce di un possibile addio alla Juventus dopo una sola stagione. I mesi in bianconero di Douglas Luiz sono stati un vero e proprio flop: un’annata tormentata da problemi fisici e da prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative della scorsa estate, quando la Juve spese la bellezza di 50 milioni di euro per portarlo a Torino.

Ma quale potrebbe essere la nuova squadra del verdeoro? Giuntoli sa bene che piazzarlo non è affatto semplice: la Juve non vuole svenderlo e l’ingaggio da 5 milioni di euro l’anno rende l’eventuale operazione ancora più complicata. Ecco perché la dirigenza juventina sta pensando a uno scambio che vedrebbe coinvolto un altro club di Serie A.

Colpo Douglas Luiz: scambio con il difensore

I bianconeri sono infatti in contatto con la Fiorentina per capire la disponibilità del club viola allo scambio tra Douglas Luiz e Pietro Comuzzo. Non è un segreto che la Juve abbia messo da tempo gli occhi sul giovane difensore italiano, protagonista di un’ottima stagione con i toscani. Il ventenne è una colonna della Fiorentina di Palladino: 42 presenze complessive in questa annata, che è stata senza dubbio quella della consacrazione per il talento di San Daniele del Friuli.

L’idea stuzzica la Fiorentina, che avrebbe effettivamente bisogno di un centrocampista di grande qualità come Douglas Luiz. Il club del presidente Commisso vuole ripetere quanto già fatto con Moise Kean e Nicolò Fagioli, ovvero rivitalizzare gioielli bianconeri un po’ in difficoltà a Torino.

Dal canto suo il centrocampista brasiliano potrebbe anche accettare la destinazione Firenze: il gioco di Palladino sembra adattarsi alla perfezione alle sue caratteristiche. Al tempo stesso per Comuzzo il trasferimento in una Juve in ricostruzione e desiderosa di tornare ai vertici del calcio italiano può rappresentare il decisivo salto di qualità.