“80 milioni per il bomber”, l’annuncio fa sognare i tifosi della Juventus

La Juventus è pronta a piazzare un colpo da sogno: 80 milioni per il bomber, finalmente ci siamo, i tifosi della Juve non ci credono

Il presente parla di una squadra in piena lotta per il quarto posto, per la qualificazione alla prossima Champions League che risulterebbe decisiva per la programmazione della prossima campagna acquisti. Ma la Juventus del futuro, con rinnovate ambizioni, proverà a tornare ai vertici del calcio mondiale. Per farlo, è chiaro, servirà attingere dall’imminente sessione estiva di calciomercato.

Una delle questioni più interessanti e spinose in casa Juventus resta sempre quella legata all’attacco. Un reparto che tra infortuni e scelte sbagliate, non ha portato i risultati sperati in questa stagione. E così Cristiano Giuntoli e i dirigenti bianconeri stanno già varando un piano per potenziare il reparto avanzato, partendo tuttavia dalle cessioni. Quella di Dusan Vlahovic è ormai scontata, da mesi. Niente rinnovo, nessun margine per trovare un accordo con l’entourage del 25enne di Belgrado che ad oggi guadagna 12 milioni di euro netti a Torino.

Troppi per questa Juventus, il cui accesso alla prossima Champions League è ancora in forte dubbio e che vuole mantenere un occhio vigile su conti e tetto salariale. Così l’ex Fiorentina ha le valigie in mano, pronto a cambiare aria a dodici mesi dalla sua scadenza di contratto con la Vecchia Signora. Non è ancora chiara la destinazione mentre sembra farsi strada più di una pista per rimpiazzare la punta classe 2000 che in questa stagione ha segnato 14 reti complessive tra campionato e coppe, appena 9 in Serie A.

Annuncio bomba: Juve, finalmente arriva l’attaccante

Chi al suo posto? Nelle scorse ore è arrivato un annuncio che ha già fatto impazzire la tifoseria bianconera. Perché il nome in ballo è semplicemente pazzesco: la dirigenza ha già pronta una cifra da urlo per la firma. Si tratta di Victor Osimhen.

Una clausola da 75 milioni di euro valida, però, solo per i club esteri. Il contratto col Napoli che scadrà nel 2026, in caso di mancata cessione quest’anno, si ritroverebbe rinnovato per un’ulteriore stagione. Lo scenario intorno al bomber nigeriano è chiaro da tempo. Come è chiaro il suo talento, cristallino, nel fare gol. Lo sa il Napoli con cui però il 26enne di Lagos ha ormai rotto, finendo in prestito al Galatasaray con cui sta segnando a raffica. 38 presenze, 33 reti e 8 assist vincenti: semplicemente mostruoso.

L’interesse della Juve è comprovato al punto che il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato, nell’ultimo appuntamento de ‘La Domenica Sportiva’, si è sbilanciato rivelando un assalto già portato avanti da Cristiano Giuntoli: “La Juventus ha offerto 80 milioni per il cartellino di Osimhen, ricevendo un momentaneo rifiuto. Giuntoli è pronto a riformulare l’offerta”. Perché Osimhen, da tempo, ha in testa solo i bianconeri. E così la telenovela legata all’attaccante africano è destinata a durare ancora a lungo.