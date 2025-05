Juve, che colpo: blitz monumentale di Giuntoli a Londra

Cristiano Giuntoli sta lavorando a un colpo sensazionale che scatenerebbe l’entusiasmo dei tifosi bianconeri: arriva dalla Premier League.

La qualificazione in Champions League è di importanza vitale per la Juventus. Il quarto posto, infatti, garantirebbe ai bianconeri l’approdo nell’Europa che conta e quel denaro necessario per proseguire il risanamento dei conti. Se la truppa di Tudor riuscirà a fare sei punti contro Udinese e Venezia potrà brindare all’accesso alla League Phase di Champions: Giuntoli, a quel punto, disporrebbe di un budget importante per colmare le carenze emerse nella rosa bianconera in questa stagione.

L’impressione è che il direttore sportivo voglia agire un po’ su tutti i reparti, anche perché ci sono diversi elementi che non hanno convinto e che potrebbero quindi svuotare il loro armadietto alla Continassa nelle prossime settimane. Stando alle ultime indiscrezioni pare che la Juve voglia mettere a segno almeno un colpo tra centrocampo e attacco.

Nell’estate 2024 i bianconeri erano intervenuti pesantemente per rinforzare a dovere la mediana, ma sia Douglas Luiz che Koopmeiners (specialmente il primo, tra gli indiziati a lasciare Torino a giugno) si sono rivelati finora due veri e propri flop. Ecco perché Giuntoli sta cercando una nuova pedina che possa alzare il livello sia sul piano della qualità che della quantità.

Juve, che colpo! Firma vicina, arriva dalla Premier

Secondo quanto affermato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’ sembra che la dirigenza juventina abbia messo gli occhi su Leandro Trossard. Il belga dell’Arsenal è molto apprezzato per la sua versatilità: l’ex Brighton è un’ala sinistra ma è molto bravo a giocare in diversi ruoli a centrocampo e in attacco.

Non a caso Trossard è diventato un elemento imprescindibile sia per i Gunners che per la Nazionale belga. Il suo contratto con i londinesi scade nel giugno 2026 e per questo la Juve ci sta seriamente facendo un pensierino. Giuntoli, infatti, vorrebbe provare a portarlo a Torino già quest’estate, strappandolo all’Arsenal a una cifra abbastanza conveniente.

Al momento, infatti, non si registrano passi avanti tra l’entourage del giocatore e il club di Londra per un prolungamento dell’intesa. Giuntoli deve però guardarsi dalla concorrenza del Milan: anche i rossoneri seguono molto attentamente Trossard e sono pronti a formulare un’offerta all’Arsenal per averlo già nel prossimo ritiro estivo. I rumors rivelano che al momento il Milan sarebbe davanti alla Juve ma nelle prossime settimane è attesa una mossa decisiva da parte dei torinesi.