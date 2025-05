Rugani torna in Italia e firma con la rivale: che tradimento

Passato in prestito secco all’Ajax durante la scorsa estate, Daniele Rugani è pronto a tornare alla Juventus in estate per poi trovare una nuova squadra in Serie A.

Il futuro di Daniele Rugani sarà con ogni probabilità in Serie A con un club pronto a dargli un’altra chance dopo l’annata in prestito in Olanda dove sta lottando per la conquista del titolo con l’Ajax.

Fuori dal progetto tecnico della Juventus ormai da tempo, Daniele Rugani è pronto a cercare una nuova soluzione per il suo futuro in Italia. L’anno in prestito all’Ajax è stato molto positivo con il classe 1994 che in alcuni momenti della stagione ha faticato a trovare spazio da titolare ma è riuscito a ritagliarsi un posto importante nella rosa a disposizione di Farioli. Al termine del campionato tornerà in bianconero per il suo ultimo anno di contratto ma i bianconeri sono pronti a dare l’ok alla sua partenza a fronte di una cifra intorno ai due milioni di euro.

La Juventus saluta Rugani, nuova maglia in Serie A

Chi si sta muovendo per l’acquisto di Daniele Rugani in vista della prossima stagione è il Bologna. I rossoblu dovranno rivedere la propria difesa in vista del campionato 2025/2026 e il centrale di proprietà della Juventus è una seria opzione per la squadra allenata da Vincenzo Italiano.

In casa Bologna tutti i centrali a disposizione di Vincenzo Italiano potrebbero cambiare maglia in vista della prossima stagione. Beukema e Lucumì sono finiti nel mirino di diverse big europee con il colombiano che appare più vicino alla partenza per via del suo contratto in scadenza nel giugno del 2026. Erlic e Casale non hanno dato le garanzie che ci si aspettava con il croato che potrebbe salutare in caso di offerta intorno ai 6 milioni di euro.

Daniele Rugani rappresenterebbe una soluzione di esperienza per il Bologna che vuole cercare di alzare ancora di più l’asticella andando a mettere a disposizione di Italiano calciatori che sappiano lottare per obiettivi importanti. La Juventus è pronta a dare l’ok alla partenza a titolo definitivo del calciatore con un’offerta intorno ai due milioni di euro.

L’ultima parola spetterà a quello che sarà il prossimo allenatore della Juventus con i bianconeri che non sembrano intenzionati a confermare Igor Tudor per la prossima stagione. Il sogno resta Antonio Conte anche se sarà difficile che De Laurentiis dia l’ok alla sua partenza dopo un solo anno all’ombra del Vesuvio.