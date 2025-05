La Juve brucia le rivali, arriva la nuova punta: nome sbalorditivo

La Juve è vicina a un attaccante che sta incantando tutti con le sue prestazioni: i bianconeri battono la concorrenza.

Uno dei reparti dove la Juventus dovrà certamente intervenire in estate è quello offensivo, sia dal punto di vista numerico che in termini di qualità. Nella prima parte di stagione i bianconeri hanno avuto a disposizione il solo Dusan Vlahovic come centravanti puro, data la lungodegenza di Arek Milik (che non ha ancora recuperato dai suoi problemi fisici).

Nel mercato invernale è poi arrivato Randal Kolo Muani in prestito dal PSG che ha senz’altro dato un contributo importante, ma la permanenza dell’attaccante francese è tutt’altro che scontata. Stesso discorso per lo stesso Vlahovic: il suo contratto scade nel 2026 e senza rinnovo anche lui è destinato a partire in estate.

Ecco perché i tifosi bianconeri si aspettano l’arrivo di almeno due bomber di grande livello. Nel frattempo, però, le indiscrezioni parlano di un interesse della Juventus per un giovane attaccante che sta facendo molto parlare di sé. Lo ha rivelato il talent scout Michele Fratini in un’intervista rilasciata a ‘Fuori di Juve’ in onda su RBN.

La Juve brucia tutti: arriva il gioiello

Secondo quanto riportato da Fratini l’obiettivo di mercato della Juventus, che dimostra quindi di guardare molto al futuro, è un classe 2009 di nazionalità italo-australiana che gioca nel Pescara. Si tratta di Antonio Arena, un ragazzo dal grande potenziale che ha già collezionato presente nell’Italia Under 16 e Under 17. Lo stesso Fratini lo definisce “un grandissimo talento“.

Antonio Arena, fa presente il talent scout, è una punta centrale ma all’occorrenza può giocare anche da seconda punta. In questa stagione ha debuttato anche con il Pescara di Silvio Baldini mettendo a segno anche una rete nel match vinto 4-1 dai biancazzurri contro la Lucchese. Nella gara successiva a Pontedera, terminata 3-0 in favore del Pescara, Antonio Arena è stato di nuovo tra i protagonisti con un assist.

Il gioiello del Pescara piace tantissimo alla Juventus che starebbe pensando di formulare un’offerta al club abruzzese già nelle prossime settimane per averlo a disposizione nel ritiro estivo. Un’operazione che fa capire ancora una volta come il club torinese voglia continuare a seguire la strada tracciata in questi ultimi anni, ovvero puntare con decisione sui giovani talenti: i tifosi si augurano che Arena possa fare davvero tanta strada.