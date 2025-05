Vlahovic finisce alla rivale di sempre, colpo a sorpresa in Serie A

Svolta clamorosa nel futuro di Dusan Vlahovic: lascia la Juve ma non la Serie A, ha l’accordo con la rivale.

Tra i giocatori che sembrano ormai sul punto di lasciare la Juventus c’è sicuramente Dusan Vlahovic. La stagione che sta per concludersi è stata senza dubbio una delle più deludenti da quando l’attaccante serbo è a Torino. Nella seconda parte di stagione, prima con Thiago Motta e poi con Igor Tudor, il numero 9 della Juve ha trovato sempre meno spazio e quando è stato chiamato in causa non ha quasi mai inciso.

Sono in tutto 14 le sue reti stagionali, di cui 9 in campionato: un bottino che non può ovviamente soddisfare, specialmente se si considera l’ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Non a caso le trattative per il rinnovo del suo contratto (che scade nel 2026), con l’obiettivo di spalmare il suo onerosissimo stipendio, sembrano ormai congelate.

L’impressione è che salvo colpi di scena l’avventura di Vlahovic in bianconero sia destinata a terminare in estate. Le pretendenti non mancano: l’ex viola è molto stimato in Premier League e anche in Bundesliga ci sono un paio di club interessati. Tuttavia proprio in queste ore si sta facendo largo un’ipotesi clamorosa: il bomber serbo potrebbe anche rimanere in Serie A.

Vlahovic alla rivale di sempre: super colpo in Serie A

Il Napoli, stando ai rumors, starebbe facendo un sondaggio su Vlahovic. Questo perché i partenopei temono di perdere Romelu Lukaku dopo una sola stagione e hanno quindi bisogno di un sostituto. L’attaccante belga potrebbe lasciare il club del presidente De Laurentiis in caso di addio di Antonio Conte: uno scenario tutt’altro che improbabile, dato che il tecnico salentino continua ad essere accostato alla Juventus.

Se davvero Conte decidesse di lasciare la panchina del Napoli dopo un solo anno, nonostante un contratto fino al 2027, anche Lukaku partirebbe verso altri lidi. Magari proprio in direzione Torino: l’ex Inter è un vecchio pallino bianconero e già in passato è stato molto vicino a sbarcare alla Continassa.

Il Napoli pensa quindi a Vlahovic come nuovo attaccante. I buoni rapporti tra Manna e la dirigenza bianconera dovrebbero rendere più agevole l’operazione: la Juve potrebbe anche accontentarsi di una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro. Resta però il nodo ingaggio: i 12 milioni di euro percepiti dal serbo sono troppi per le casse partenopee.