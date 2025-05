La Juve lo riporta in Italia, il colpo a centrocampo è da favola

La Juventus è al lavoro per cercare di regalarsi un grande colpo in sede di calciomercato per rinforzare la propria rosa e tornare da subito competitiva sia in Italia che in Europa.

Va verso la conclusione una stagione difficile per la Juventus con i bianconeri che hanno cambiato allenatore, passando da Thiago Motta a Igor Tudor, con la squadra che a Venezia si giocherà una partita fondamentale per ottenere il pass per la prossima Champions League.

Rientrare tra le prime quattro del campionato sarà fondamentale per la squadra bianconera sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista economico. La certezza di giocare la prossima Champions League darebbe alla società la possibilità di investire maggiormente sul mercato e portare a Torino calciatori di livello internazionale che possano aiutare il club a tornare competitivo sia per lo scudetto che per le competizioni internazionali. Un nome inizia a circolare con insistenza in casa Juventus con la dirigenza che starebbe valutando di riportare in Serie A un grande centrocampista degli ultimi anni in Italia.

Assalto Juventus ad un centrocampista: i bianconeri sognano il colpo

Tra gli obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione ci sarebbe Sergej-Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, ora in forza all’Al-Hilal, sarebbe pronto a tornare nel grande calcio europeo dopo due stagioni passate in Arabia Saudita.

Un colpo che porterebbe esperienza e qualità ad un reparto che in questa stagione è stato spesso in difficoltà. La Juventus non è riuscita a trovare la quadratura giusta del proprio centrocampo con il solo Thuram che ha convinto a pieno. Koopmeiners non ha reso come ci si aspettasse e lo stesso di può dire di Douglas Luiz, destinato a salutare alla fine di questa Serie A.

Milinkovic-Savic è lontano dalla Serie A ormai da due anni ma ha dimostrato di essere ancora in un ottimo stato di forma, risultando dominante nel campionato arabo. Classe 1995, l’ex Lazio è stato uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano prima di trasferirsi in Arabia Saudita e la Juventus lo cercò con insistenza già in passato senza riuscire a strapparlo al club di Claudio Lotito.

L’operazione non risulta facile per via delle richieste economiche del calciatore e della società araba. Per riportarlo in Italia ci vorranno circa 10 milioni di euro per il cartellino più uno stipendio adeguato ad un giocatore che ha scelto il maxi ingaggio in Arabia Saudita per proseguire la sua carriera. La volontà di Milinkovic-Savic potrebbe però fare la differenza con l’ex Lazio che potrebbe fare un sacrificio economico pur di tornare in Italia.