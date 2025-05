70 milioni, affare fatto e la Juventus ha il suo nuovo bomber

Si accende il mercato in vista della prossima stagione con la Juventus che si avvicina in maniera netta ad un attaccante che potrebbe tornare in Serie A.

In attesa di capire se riuscirà a centrare la qualificazione in Champions League, la Juventus è molto attiva in sede di mercato con i bianconeri che avrebbero già individuato il prossimo bomber su cui puntare.

Nuovo attaccante in arrivo in casa Juventus per la prossima stagione con i bianconeri che sono pronti a rivoluzionare il reparto in vista della prossima stagione. Dusan Vlahovic è in scadenza di contratto nel giugno del 2026 e sarà ceduto in estate per non rischiare di perderlo poi a zero tra un anno. Verso l’addio anche Kolo Muani che dovrebbe far ritorno al PSG, proprietario del cartellino della punta che è arrivata a Torino in prestito secco durante il mese di gennaio.

Arriva un nuovo bomber alla Juventus: un’operazione favorisce il colpo

La Juventus torna in maniera decisa su Joshua Zirkzee, centravanti del Manchester United che a fine stagione saluterà i Red Devils dopo un solo anno in Premier League. Un’annata difficile per il classe 2001 che sarebbe pronto a ripartire dal campionato italiano dove ha fatto molto bene fino ad un anno fa.

A favorire il colpo c’è l’acquisto, ormai fatto, da parte del Manchester United di Cunha per circa 70 milioni. Un nuovo attaccante per i Red Devils, pronti a lasciar partire almeno uno degli attaccanti attualmente in rosa. Joshua Zirkzee era stato cercato dalla Juventus già la scorsa estate quando i bianconeri scelsero Thiago Motta per la panchina, tecnico che lo aveva avuto a disposizione durante la cavalcata del Bologna verso un posto in Champions League. Il Manchester United vinse però la concorrenza dei bianconeri e del Milan assicurandosi per circa 42 milioni di euro il cartellino della punta olandese.

Ora il centravanti si avvicina a grandi passi al ritorno in Serie A considerato il fatto che il club appare pronto a puntare su Cunha e Hojlund in vista della prossima stagione. La Juventus sembra essere in pole per Zirkzee considerato il fatto che sia Vlahovic che Kolo Muani dovrebbero salutare la squadra al termine del campionato in corso. Resta però viva la pista che porta all’Inter, pronta a dire addio a Taremi, Arnautovic e Correa non appena ci sarà il rompete le righe.

L’acquisto di Zirkzee potrebbe arrivare a fronte di una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni di euro. Una somma che, se versata nell’estate del 2026, permetterebbe al Manchester United di andare a registrare un’importante plusvalenza su un calciatore che finora non è riuscito a dimostrare il suo intero valore all’Old Trafford.