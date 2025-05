Scambio Juventus-Bologna, i bianconeri piazzano il super affare

La Juventus potrebbe chiudere un colpo di mercato dal Bologna provando a chiudere la trattativa con uno scambio.

Il calciomercato sta per entrare nel vivo con le squadre che sono al lavoro per cercare quelle pedine fondamentali per migliorare le proprie rose in vista della prossima stagione. La Juventus dovrà cambiare molto e guarda in casa Bologna per assicurarsi una pedina importante.

Un giocatore del Bologna è finito nel mirino di Cristiano Giuntoli in vista della prossima stagione con la Juventus che ha individuato in un gioiello della squadra di Vincenzo Italiano l’uomo giusto per far compiere alla Juventus un salto di qualità. L’ottima stagione dei rossoblu ha portato diverse big a guardare nell’organico del club emiliano in vista della sessione di trattative estiva che partirà già a giugno considerato il prossimo inizio del mondiale per club.

La Juventus pensa ad uno scambio col Bologna: affare in arrivo

Stando a quanto affermato da TuttoSport, la Juventus avrebbe messo nel mirino Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna che ha vissuto la sua miglior stagione della carriera agli ordini di Vincenzo Italiano, trascinando la squadra alla vittoria della Coppa Italia grazie proprio ad una sua rete in finale.

L’esterno offensivo è uno degli obiettivi della Juventus in vista del mercato della prossima stagione con i bianconeri che, per provare ad abbassare le richieste dei rossoblu sarebbero disposti a mettere sul piatto anche il cartellino di un proprio calciatore. La Juventus sarebbe infatti pronta a sacrificare Samuel Mbangula, esterno offensivo classe 2004 che in campionato andò a segno proprio contro i rossoblu nella partita di Torino.

La valutazione che il Bologna fa al momento del proprio calciatore è di circa 36 milioni di euro con gli emiliani che non vorrebbero però cederlo in estate per provare a ripetere l’ottima stagione disputata e andare più avanti possibile in Europa. Se però lo svizzero dovesse chiedere di cambiare aria il Bologna proverà ad accontentarlo non andando però sotto la somma richiesta per il suo cartellino.

L’affare non appare dei più semplici anche per via dei rapporti tra le due società che, dopo il passaggio di Thiago Motta in bianconero si sono fortemente raffreddati. Problemi che si sono poi riscontrati anche nel caso della trattativa per Riccardo Calafiori con il Bologna che ha tenuto ferma la propria posizione dando l’ok al suo passaggio all’Arsenal, unico club che ha soddisfatto le richieste della società di Joey Saputo.