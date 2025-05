Torna alla Juve al posto di Douglas Luiz: sarà il nuovo regista

Douglas Luiz destinato a lasciare la Juventus dopo una sola ed anonima stagione: un giocatore pronto a tornare in bianconero per sostituirlo

Nell’annata fallimentare della Juventus, al di là della possibile qualificazione alla prossima Champions League, sono tanti i giocatori che hanno deluso, soprattutto coloro che erano arrivati a Torino la scorsa estate.

In particolar modo chi ha maggiormente deluso le aspettative che vi erano riposte in lui è Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è apparso il lontano parente di quello che era all’Aston Villa ed il suo rendimento è stato quasi sempre minato da infortuni che lo hanno tenuto fuori dai giochi a lungo. Tuttavia, quando ha giocato, Douglas Luiz ha fatto solo danni come ad esempio il rigore regalato al Cagliari nel finale di una gara che la Juventus conduceva agilmente per 1-0.

Per il brasiliano, la Juventus ha speso un totale di 50 milioni di euro, ma ad oggi il giocatore ha dimostrato di non valere affatto la cifra spesa ed una volta terminata la stagione potrebbe lasciare i bianconeri prima di partecipare al Mondiale per Club. Douglas Luiz non ha nascosto il desiderio di voler tornare all’Aston Villa con alcune sue dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso tanto ai tifosi quanto alla dirigenza che appare decisa a fargli fare i bagagli.

La partenza di Douglas Luiz costringerà la Juventus a trovare un sostituto, ma i bianconeri potrebbe avere già in casa il giocatore adatto a rimpiazzare il brasiliano, ovvero Nicolò Fagioli

Fagioli nuovo regista al posto di Douglas Luiz: la Juventus ci pensa

L’esperienza alla Fiorentina è stata tutt’altro che esaltante per Nicolò Fagioli che era approdato a Firenze nella sessione invernale di mercato per rilanciarsi. Tuttavia, il centrocampista ha lasciato a desiderare con le sue prestazioni, soddisfacendo Palladino in poche partite ed appare davvero complicato che la Viola eserciti il diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro.

Ad oggi, la Fiorentina non ha preso una decisione definitiva, ma appare poco probabile che Fagioli resti a Firenze e per lui si sono aperte le porte per un ritorno in bianconero da protagonista. Il centrocampista potrebbe infatti prendere parte al Mondiale per Club come sostituto di Douglas Luiz, agendo come nuovo regista della squadra e qualora facesse bene, i bianconeri potrebbero anche decidere di confermarlo in tale ruolo.

Considerato il momento complicato vissuto a Torino anche per la vicenda scommesso che lo ha visto coinvolto, poter tornare ed essere decisivo sul campo in maglia bianconera potrebbe essere un’opportunità importante per Fagioli. In caso di nuovo fallimento, però, nonostante la giovane età, la carriera del centrocampista potrebbe essere già segnata ed anche mentalmente per lui sarebbe un colpo durissimo.