Conferma ufficiale, Vlahovic via dalla Juve per un’altra Big italiana

Dusan Vlahovic può lasciare la Juve nelle prossime settimane: il bomber serbo è richiesto da un altro top club della nostra Serie A.

Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano dalla Juventus. L’ultima stagione dell’attaccante serbo non è stata all’altezza e l’impressione è che la trattativa per provare ad arrivare a un rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 si sia ormai arenata da tempo. L’obiettivo della Juve è quindi quello di cedere il giocatore in questo calciomercato estivo, così da evitare di perderlo a parametro zero.

I soldi incassati – oltre a quelli risparmiati dal suo onerosissimo ingaggio da 12 milioni di euro a stagione – permetterebbero ai bianconeri di andare subito all’assalto di un altro bomber (nel mirino c’è Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona). Tuttavia liberarsi di Vlahovic non è affatto semplice proprio a causa del suo stipendio così elevato.

L’ex bomber viola è molto stimato in Premier League e negli scorsi mesi sono stati soprattutto Arsenal e Chelsea a fare dei sondaggi. Le richieste economiche della Juventus – che continua a chiedere 40 milioni di euro per il cartellino – e l’ingaggio di Vlahovic frenano sia Gunners che Blues: nelle scorse ore si è però aperta una porta per rimanere in Serie A.

Vlahovic al Milan: trattativa ben avviata, si può chiudere

Vlahovic è infatti diventato l’obiettivo numero uno del Milan per l’attacco. Massimiliano Allegri ha già fatto sapere a Igli Tare che sarebbe ben felice di tornare a lavorare con Dusan dopo gli anni alla Juventus. Un’indiscrezione riportata anche dal direttore del sito di Sportitalia, Gianluigi Longari.

“Nella lista degli attaccanti seguiti dal Milan resta in alto il nome di Dusan Vlahovic. È il preferito di Allegri“, fa sapere Longari, che si dice certo che presto il club di via Aldo Rossi farà un tentativo con la Juventus per l’attaccante serbo. Tuttavia, come accennato, non è così scontato che l’affare vada in porto a causa dei costi: i buoni rapporti con la dirigenza bianconera possono portare a un piccolo sconto sul cartellino ma bisognerà poi ragionare con Vlahovic e il suo agente per abbassare (e non di poco) lo stipendio.

Quel che è certo è che la Juve ha bisogno di cedere il giocatore e il Milan è molto interessato al suo acquisto: in più Vlahovic gradirebbe poter restare in Italia e continuare a giocare in una big del nostro campionato.