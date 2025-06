Futuro Kolo Muani, c’è la svolta: annuncio ufficiale

Il destino della punta francese sotto la lente d’ingrandimento: arriva l’annuncio ufficiale sul futuro di Kolo Muani, è appena successo

L’esordio della Juventus nel Mondiale per Club è stato scoppiettante. Una cinquina rifilata all’Al-Ain in una partita senza storia, dall’inizio alla fine. I ragazzi di Tudor hanno saputo tenere a bada gli avversari, di rango evidentemente inferiore, portandosi a casa un successo e tanti complimenti, per la prestazione al di sopra delle righe.

C’è ancora da lavorare – e tanto – in casa bianconera. Tra campo e calciomercato. Nelle prossime ore la Vecchia Signora sfiderà i marocchini del Wydad AC ma nel frattempo l’attenzione è anche rivolta alle mosse che, tra entrate e uscite, cambieranno il volto della rosa di Tudor. Una Juventus che con ambizioni rinnovate – e già tanti cambiamenti in dirigenza – non vuole più fallire. A Damien Comolli la direzione generale, con l’idea di incorporare profili propedeutici al calcio di Tudor, confermatissimo dai piani alti del club dopo aver strappato l’accesso alla prossima Champions League.

Uno dei nodi da sciogliere, con maggiore urgenza, è sicuramente quello rappresentato dall’attacco. Un attacco che perderà certamente Dusan Vlahovic, in scadenza il 30 giugno 2026, lontano dal rinnovo e ormai fuori dai piani della Vecchia Signora. Dubbi, ancora tanti, riguardano l’eventuale permanenza invece di Randal Kolo Muani. Tanta panchina al PSG, poi il prestito alla Juventus nella scorsa sessione invernale di mercato ed un’esplosione che ha fatto certamente felici i tifosi bianconeri.

Ad oggi, però, oltre ad aver prolungato il prestito per permettere al francese di partecipare al Mondiale per Club, non arrivano ulteriori novità sulla possibilità di permanenza di Kolo Muani alla Juve a titolo definitivo.

Kolo Muani-Juve, l’annuncio che tutti aspettavano

Il PSG, questo sembra palese da tempo, non ritene Kolo Muani una priorità per il futuro: un fattore che può aiutare la Juve a coltivare il sogno di tenersi stretto la punta transalpina, reduce da una splendida doppietta contro l’Al-Ain e finendo per essere scelto come MVP della partita. A fare chiarezza, però, ci ha pensato lo stesso Kolo Muani.

“Sono felice per la vittoria e per i gol, Tudor ha fiducia in me. Mi piace sacrificarmi per i compagni”, ha detto in conferenza stampa dopo l’esordio al Mondiale per Club. Inevitabile una battuta sul suo futuro, ma stavolta il bomber di proprietà del PSG ha lanciato un messaggio chiaro e tondo al club di Al-Khelaifi. Perché Randal, a chiare lettere, ha detto di voler continuare a giocare con la maglia della Juventus.

“Se voglio restare qui? Certo, sto molto bene. Riesco a giocare e a segnare. Quindi sì, voglio restare“. Poche parole che significano, però, tantissimo. Adesso starà alla dirigenza bianconera ‘accontentare’ il giocatore ma anche lo stesso Tudor che per il momento pare intenzionato a puntare molto forte su di lui.