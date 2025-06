Che colpo, dal Manchester City alla Juve!

La Juventus sta pensando di piazzare un grande colpo per rinforzare la propria difesa: nome da urlo, ha giocato nel Manchester City

Il Mondiale per Club è iniziato alla grande per la Juventus che ha mostrato di essere in ottima forma travolgendo 5-0 l’Al Ain nella notte di giovedì ed Igor Tudor non può non essere soddisfatto per quanto visto in questi primi novanta minuti.

Tuttavia, in casa bianconera non si fanno di certo voli pindarici per una vittoria arrivata contro una squadra nettamente inferiore e la dirigenza è ben cosciente che bisognerà investire in maniera importante sul mercato. Seppur senza ancora un direttore sportivo, la Juventus sta sondando varie piste per rafforzarsi in ogni settore, soprattutto in attacco dove sono previsti movimenti sia entrata che in uscita.

Previsti anche movimenti in difesa dove i bianconeri hanno rimesso subito sul mercato Kelly dopo averlo riscattato dal Newcastle. Nel corso dell’ultima stagione, la Vecchia Signora ha affrontato tantissimi problemi nel reparto arretrato falcidiato dagli infortuni e per questo motivo si stanno cercando nuovi difensori da inserire nell’organico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi sondati dalla Juventus per rinforzare il pacchetto difensivo è quello di Aymeric Laporte, ex difensore del Manchester City ed attualmente sotto contratto con i sauditi dell’Al Nassr.

Laporte obiettivo per la difesa: primi contatti con l’Al Nassr, i dettagli

La Juventus sarebbe intenzionata a riportare in Europa ad Aymeric Laporte. Dopo aver incassato 50 milioni di euro in due anni, il difensore vorrebbe lasciare l’Al Nassr dove non è riuscito a vincere neanche un trofeo per tornare a giocare nel Vecchio Continente ed i bianconeri sarebbero felici di poter esaudire questo suo desiderio.

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe già avuto dei contatti con l’Al Nassr, chiedendo informazioni riguardo al giocatore, considerato uno degli obiettivi prioritari per la difesa. Tuttavia, i bianconeri non sono gli unici a voler riportare in Europa a Laporte e la prossima settimana potrebbe scatenarsi un’asta che potrebbe coinvolgere il suo vecchio club, l’Athletic Bilbao che vorrebbe fargli rivestire la maglia biancorossa.

Proprio con i Leones, Laporte ha fatto il grande salto nel calcio che conta, attirando l’interesse del Manchester City con il quale ha vinto di tutto e di più. Per convincere il difensore spagnolo servirebbe un’offerta importante dal punto di vista dell’ingaggio, ma il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe rendere più agevole l’operazione. Oltre a Laporte, nella lista della Juventus ci sono anche Hancko, giocatore che piace anche all’Al Nassr, e Marco Senesi, difensore molto stimato da Tudor stesso per il suo carattere.