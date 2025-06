Scambio con Vlahovic: addio Napoli

Il bomber serbo complica i piani di mercato del Napoli di Conte: scambio pazzesco, così Vlahovic lascia subito la Juventus

Al di là dell’affascinante impegno nella Coppa del Mondo per Club, la Juventus sta lavorando sottotraccia a quelle che saranno le prossime mosse in sede di calciomercato. L’idea di rinforzare la squadra, con uno sguardo fisso al bilancio provando pure ad accontentare le richieste di Igor Tudor.

Damien Comolli, dopo aver confermato il tecnico croato, è ora proiettato a rinforzare la rosa. Una rosa che, a dirla tutta, ha mostrato più di una lacuna nel corso dell’ultimo anno. Problemi in praticamente ogni reparto, derivanti da una campagna acquisti precedente poco riuscita. E allora in difesa dopo il ritorno al Chelsea di Renato Veiga, la dirigenza bianconera dovrà cercare un centrale di spessore internazionale da affiancare il prima possibile a Bremer: a maggior ragione viste le voci in parallelo sull’interesse della Premier League per Gatti.

In attacco, poi, lo scenario pare ancora più intricato. Kolo Muani, dopo la doppietta contro l’Al-Ain, ha detto a chiare lettere che vorrebbe rimanere a Torino: servirà discuterne con il PSG per sperare di trovare l’intesa per il bomber francese. Chi ha invece già le valigie in mano ed effettivamente non vede l’ora di cercarsi una nuova sistemazione è Dusan Vlahovic. L’attaccante di Belgrado a 25 anni sa di poter dare ancora molto, a Torino si è chiuso un cerchio e l’ex Fiorentina si è reso conto di non rientrare più nei piani della Vecchia Signora.

Il contratto del serbo è in scadenza tra dodici mesi e non sarà rinnovato: troppi, ad oggi, i 12 milioni di ingaggio previsti dal vecchio accordo. La Juve guarda quindi oltre ma Vlahovic con la sua partenza potrebbe fare un ultimo ‘regalo’ al popolo bianconero.

Scambio e colpo folle ‘grazie’ a Vlahovic: Conte distrutto

Non è una novità che il club bianconero abbia incrociato spesso e volentieri i suoi interessi di mercato con quelli dei grandi rivali del Napoli. E così Comolli e Chiellini potrebbero apparecchiare uno scherzetto mica da ridere alla dirigenza campana e al grande ex, Antonio Conte.

Perché la Juventus sembra ritrovarsi oggi sulle tracce di Jadon Sancho, attaccante di proprietà del Manchester United che a fine mese rientrerà all’Old Trafford dopo il prestito al Chelsea. Il 25enne londinese piace a Conte ma alla fine a spuntarla potrebbe essere il club bianconero: la Juve già da un paio d’anni segue le vicende riguardanti il talento ex Borussia Dortmund che, è evidente, non è più una priorità per i ‘Red Devils’.

Vlahovic potrebbe essere la chiave per uno scambio pazzesco che lascerebbe i partenopei con le mani in mano. In quel caso la Juve prenderebbe due piccioni con una fava: si libererebbe del serbo, ormai fuori dal progetto, incorporando un talento assoluto schierabile in diverse posizioni dell’attacco di Tudor. Un vero e proprio capolavoro: staremo a vedere se la suggestione si trasformerà in qualcosa di concreto.