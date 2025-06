Scambio da 20 milioni con la Juve: torna bianconero

20 milioni di euro e lo scambio si realizza: grande idea, in casa Juventus pronto il colpo che lascerà di stucco i tifosi bianconeri

Dopo una stagione tutt’altro che esaltante, la Juventus è intenzionata a cambiare tanto. In dirigenza l’addio di Cristiano Giuntoli ha spiazzato molti ma dopo le scelte assai discutibili in sede di mercato da parte dell’ex dirigente del Napoli, è parsa necessaria una rivoluzione.

Damien Comolli come nuovo direttore generale, affiancato da uno juventino doc come Giorgio Chiellini. Si ripartirà da lì e da Igor Tudor che, a stagione in corso, è stato capace di cambiare le sorti dei bianconeri e riportare la Vecchia Signora tra le prime quattro. D’altronde la qualificazione alla prossima Champions League era e rimane ancora oggi di vitale importanza, anche e soprattutto in sede di calciomercato. In tal senso, qualcosa tra entrate e uscite si sta già muovendo.

Tra rinnovo e possibile addio la situazione riguardante Andrea Cambiaso che lo scorso gennaio è stato molto vicino al Manchester City. A centrocampo pare scontata la partenza di Douglas Luiz, deludente in questa sua unica stagione torinese e corteggiato in Premier League. In attacco, poi, certa la cessione di Dusan Vlahovic che lontano dal rinnovo e con la scadenza contrattuale tra dodici mesi, attende solo di trovare una nuova sistemazione. In attesa di capire, poi, se alla fine Kolo Muani rimarrà alla Juve.

Nel frattempo sta prendendo sempre più corpo una possibilità intrigante con una delle big di Premier League: lo scambio e il ritorno in Serie A di un talento, uno scenario che da Torino proveranno a coltivare.

Juve, scambio e ritorno: sarà di nuovo bianconero

Si parla di Tottenham che dopo aver vinto l’Europa League è a caccia di rinforzi. Gli ‘Spurs’ sembrano essere interessati a Timothy Weah, laterale americano che la Vecchia Signora potrebbe anche decidere di cedere nelle prossime settimane: la valutazione fatta dai bianconeri sarebbe di 20 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, la Juventus potrebbe pensare di puntare proprio su Destiny Udogie per rimpiazzarlo. Una chance intrigante quella che il club bianconero vorrebbe regalarsi, con un’operazione che di fatto accontenterebbe sia gli ‘Spurs’ che Tudor. Udogie, dopo essere stato acquistato dall’Udinese per 18 milioni di euro, in questo momento viene valutato abbondantemente sopra i 35 milioni.

Uno scenario che, quindi, non sembrerebbe di semplice soluzione ma da Torino potrebbero effettivamente provare a riportare il terzino italiano che al momento è tra i più forti d’Europa. Udogie, classe 2002 e sotto contratto con gli inglesi per altre cinque stagioni, ha collezionato l’anno scorso 36 apparizioni e 1 assist vincente.