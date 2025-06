Arriva Leoni, dove giocherà l’anno prossimo

Giovanni Leoni è il grande affare di questo calciomercato estivo: ecco dove giocherà il gioiello del Parma.

Anche nella stagione appena conclusa il campionato di Serie A è stato un’ottima vetrina per i giovani talenti che hanno avuto l’occasione per mettersi in mostra. Non a caso in questo calciomercato estivo che sta ormai entrando nel vivo i gioielli che hanno brillato maggiormente nell’ultimo anno sono richiesti da club di prima fascia, sia in Italia che all’estero.

Tra questi c’è sicuramente Giovanni Leoni, classe 2006, difensore centrale del Parma cresciuto moltissimo nel corso dell’ultima stagione. Dalle giovanili del Vigontina a quelle del Cittadella, passando poi per il Padova e la Sampdoria prima di approdare al Parma: con i gialloblu Leoni ha fatto il suo esordio in Serie A, totalizzando 17 presenze e mettendo a segno una rete nel match perso 2-1 a Cagliari contro i sardi.

Grazie soprattutto all’arrivo in panchina di Cristian Chivu – che ha sostituito a febbraio l’esonerato Fabio Pecchia – il giovane difensore italiano ha trovato molto più spazio, regalando diverse prestazioni maiuscole e contribuendo alla permanenza in Serie A del Parma. E non è tutto: dopo aver giocato con le Nazionali Under 18 e Under 19 italiane per Leoni è arrivata lo scorso mese la prima convocazione in Under 21, anche se non ha potuto far parte della selezione azzurra per l’Europeo di categoria a causa di un infortunio.

Arriva Leoni, colpo pazzesco: lo hanno detto a Sky

Leoni è uno dei pezzi pregiati del mercato 2025: il Parma vorrebbe tenerlo almeno un altro anno ma le richieste dei top club si stanno facendo sempre più pressanti. Stando a quanto rivelato da Luca Marchetti, noto giornalista di Sky Sport, ci sono ottime possibilità che Leoni si trasferisca in una grande squadra della nostra Serie A.

Secondo Marchetti è il Milan di Allegri e Tare la squadra che sta mostrando maggiore interesse per il 18enne: il direttore sportivo lo considera la prima scelta per rinforzare e al tempo stesso ringiovanire la difesa rossonera. Occhio però anche all’Inter: Chivu sta infatti parlando con Marotta e Ausilio per convincerli a lanciare l’assalto al giovane difensore. Il tecnico rumeno sarebbe ben felice di averlo a disposizione anche in nerazzurro.

Oltre a Milan e Inter c’è anche la Juventus: il club torinese ha sempre uno sguardo molto attento ai giovani talenti e non a caso uno dei primi nomi sul taccuino di Comolli e Chiellini è proprio Giovanni Leoni. Al momento, però, Marchetti conferma che davanti a tutte c’è il Milan.