Rifiuta tutto, vuole solo il Milan: la Juventus spalle al muro

Le strategie di mercato di Milan e Juventus continuano ad intrecciarsi per quello che riguarda il mercato della prossima stagione, in particolare per un calciatore.

Per quello che riguarda il Milan si sta avvicinando la data del ritiro che darà il via alla prossima stagione mentre la Juventus è impegnata in un Mondiale per club che potrebbe dare ancora soddisfazioni agli uomini di Tudor.

Milan e Juventus potrebbero trovarsi però presto attorno ad un tavolo per parlare di un calciatore e del suo destino per capire quale decisione prendere in merito. I due club hanno già chiuso durante la scorsa estate il prestito con diritto di riscatto di Kalulu con il difensore francese che è stato acquistato a titolo definitivo dai bianconeri che per il suo cartellino hanno versato un totale di circa 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni si capirà se ci saranno le prerogative per poter chiudere un altro affare anche se non mancano le difficoltà in merito.

Vuole lasciare la Juventus solo per il Milan

Secondo quanto affermato da Marco Varini di TopCalcio, Dusan Vlahovic sembra essere intenzionato a salutare la Juventus per accasarsi al Milan in vista della prossima stagione. Al momento il centravanti serbo non vuole ascoltare altre offerte se non quella dei rossoneri che lo hanno messo nel mirino in vista della prossima stagione.

Massimiliano Allegri vorrebbe un altro grande centravanti da affiancare a Santiago Gimenez in vista della prossima stagione, sia per fare da alternativa al messicano sia per poter giocare insieme a lui quando necessario. Il tecnico livornese sarebbe felice di tornare a lavorare con Dusan Vlahovic, giunto ormai ad un anno dalla fine del contratto con la Juventus, diventato ormai troppo oneroso per le casse bianconere.

Proprio lo stipendio del calciatore, circa 12 milioni di euro per quello che riguarda l’ultima stagione, è un problema difficile da superare nell’eventuale operazione. La Juventus si libererebbe volentieri di un costo così alto in questa estate, mentre il Milan non può andare oltre i 6 all’anno per provare a convincere il giocatore. Ci vorrà, infatti, un grande gesto da parte del classe 2000 per accettare una decurtazione simile dello stipendio.

L’affare Vlahovic potrebbe però non essere l’unico tra i due club con la Juventus che continua a seguire con attenzione la situazione relativa a Fikayo Tomori, centrale che già lo scorso gennaio era finito nel mirino dei bianconeri. Il difensore appare in uscita dal Milan ma non mancano le offerte provenienti dalla Premier League per l’ex Chelsea.