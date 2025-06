Juve-Bologna, trasferimento pazzesco: cambia maglia

Possibile affare tra Juventus e Bologna con i due club che sono al lavoro per provare a chiudere una trattativa a sorpresa già nei prossimi giorni.

Prima di acquistare in casa Juventus sarà necessario cedere per abbassare il tetto ingaggi e sfoltire la rosa a disposizione di Igor Tudor considerato anche il ritorno di diversi calciatori dai prestiti.

Impegnata nel Mondiale per club, la Juventus sa di dover sistemare la propria rosa per tornare ad essere da subito competitiva con Tudor che è costantemente in contatto con la squadra mercato bianconera per cercare di indirizzare le mosse della società. Nelle ultime ore è spuntata la possibilità di chiudere un’operazione con il Bologna che potrebbe essere rimandata al termine dell’avventura degli uomini di Tudor nel Mondiale.

Calciomercato Juventus, affare col Bologna: primi contatti

Stando a quanto affermato da Sportitalia, il Bologna si sarebbe iscritto alla corsa per Daniele Rugani, tornato alla Juventus dal prestito all’Ajax. Sul difensore classe 1994 ci sono però anche altre squadre come West Ham, Sassuolo e Cagliari, pronte a dargli spazio in vista della prossima stagione.

Daniele Rugani ha un contratto fino al giugno del 2026 con la Juventus e la sensazione è che le parti possano salutarsi a titolo definitivo durante questa estate. Tornato dal prestito all’Ajax dove ha vissuto una stagione altalenante condita dalla grande delusione di aver perso la possibilità di vincere il titolo nazionale all’ultima giornata, il difensore centrale è pronto ad una nuova avventura. Terminato il Mondiale per club incontrerà la società per capire quale sarà il suo destino.

Il Bologna si è inserito nella corsa al calciatore considerato il fatto che nei prossimi giorni potrebbe salutare Erlic, finito ai margini del progetto rossoblu. Oltre al difensore croato Vincenzo Italiano potrebbe salutare anche uno tra Beukema e Lucumì finiti nel mirino di diverse big con la società rossoblu che si appresta a rivoluzionare il proprio pacchetto arretrato. Rugani rappresenterebbe una soluzione di totale affidamento per una squadra che dovrà competere sia in campionato che in Europa League.

Possibile che la Juventus dia l’ok alla partenza di Daniele Rugani a fronte di un’offerta da circa 3 milioni di euro andando a registrare una minima plusvalenza con l’operazione e sfoltendo una rosa che al momento appare troppo lunga per le richieste di Igor Tudor. Il tutto sarà rimandato al termine dell’avventura bianconera al Mondiale con la squadra decisa ad andare il più avanti possibile nella competizione.