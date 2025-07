Dalla Juve al Bayern Monaco, comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale della Juventus non lascia più dubbi: ha firmato fino al 2028 con il Bayern Monaco, inizia una nuova avventura.

Juventus e Bayern Monaco hanno spesso intavolato trattative di mercato che hanno portato a operazioni soddisfacenti per entrambi i club. In molti ricorderanno il trasferimento di Arturo Vidal da Torino a Monaco nell’estate 2015 e poi quello di Douglas Costa che nell’estate 2017 ha fatto il percorso inverso (dalla Bundesliga alla Serie A).

E poi ancora Kingsley Coman, Matthijs De Ligt, Mehdi Benatia fino ad arrivare a Kenan Yildiz, il gioiello turco che i bianconeri sono riusciti ad assicurarsi a parametro zero dopo il mancato rinnovo con i bavaresi. Proprio nelle scorse ore è stata definita una nuova trattativa che ha portato un altro elemento della Juventus a vestire la maglia del Bayern Monaco.

Stavolta si tratta però del calcio femminile: il club bianconero ha infatti comunicato che i tedeschi hanno esercitato l’obbligo di riscatto per Arianna Caruso. La centrocampista classe 1999 lascia quindi definitivamente Torino e si trasferisce a titolo definitivo in Germania, come sottolineato nella nota della Juve.

Dalla Juve al Bayern: ufficiale il riscatto, lascia Torino

Arianna Caruso ha già giocato in prestito al Bayern Monaco nella stagione 2024/2025, precisamente da febbraio 2025 fino allo scorso giugno, scendendo in campo in più di un’occasione con le bavaresi. Un’annata che si è oltretutto conclusa con i suoi primi trionfi al di fuori dell’Italia: il Bayern Monaco ha infatti conquistato il campionato e la Coppa di Germania.

Successi che vanno ad arricchire la bacheca di Arianna Caruso, che in tanti anni con la Juventus ha potuto recitare un ruolo da protagonista nei trionfi bianconeri. Cinque scudetti consecutivi tra il 2018 e il 2022, tre Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane e la soddisfazione di aver fatto parte della Squadra dell’Anno al Gran Galà del Calcio AIC per tre anni di fila.

Nel comunicato diffuso dalla Juventus la società bianconera ricorda anche che Arianna Caruso è stata “la prima a raggiungere e superare le 200 presenze in maglia Juve tra tutte le competizioni“. La centrocampista 25enne è arrivata a 237 gettoni con il club torinese, con 30 gol realizzati in sette stagioni e mezza. Ora per Caruso – che può vantare anche 59 presenze e 16 reti con la Nazionale italiana – inizia una nuova avventura con il Bayern Monaco: con il club bavarese ha firmato un contratto fino al 2028.